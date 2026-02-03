Η Βιολάντα και η ανθρωποφαγία

Η τραγωδία στη Βιολάντα έδωσε την ευκαιρία σε κάθε είδους ψεκασμένους να βγουν στον αφρό. Άλλοι τυμβωρυχώντας για να αποκομίσουν πολιτικά οφέλη και άλλοι διότι απλώς είναι ανόητοι και χαίρονται με την καταστροφή του διπλανού τους (ειδικά αν είναι πλούσιος).

Όλοι αυτοί όμως, αγνοώντας τι σημαίνει επιχειρηματικότητα, κάνουν κακό στους 300 εργαζόμενους του εργοστασίου και στις οικογένειές τους.

Τα συνδικάτα, αντί να στηρίξουν την επιχείρηση για να μπορέσει να σταθεί στην αγορά και να διατηρήσει τις θέσεις εργασίας, πετάνε πέτρες. Εύκολο το ανάθεμα, ειδικά όταν ο άλλος είναι πεσμένος κάτω.

Η επαρχία, και ειδικά η Θεσσαλία, δεν έχει την πολυτέλεια να χάνει επιχειρήσεις. Οι δουλειές είναι λίγες …

Κώστας Τόλης, από τη στήλη kampos Land