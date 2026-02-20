Το δράμα δεν έχει τελειωμό γύρω από τη Βιολάντα. Η τραγωδία των Τρικάλων που στοίχισε τις ζωές πέντε γυναικών, οδήγησε το βράδυ της Τετάρτης στην προφυλάκιση του ιδιοκτήτη της Κώστα Τζιωρτζιώτη καθιστώντας ακόμα πιο δύσκολη την επόμενη ημέρα της επιχείρησης που πρέπει να βρει τη δύναμη για να σταθεί στην αγορά. Υπάρχουν εργαζόμενοι και οικογένειες που δεν ξέρουν τι τους ξημερώνει.

Ποιος όμως να τα συμμεριστεί αυτά; Τα κανάλια των Αθηνών και οι απεσταλμένοι τους στη Θεσσαλία (μαζί και η ΕΡΤ) που επέμεναν, ανυπόστατα, ότι στο εργοστάσιο της Λάρισας υπάρχουν κρυφά υπόγεια και δεξαμενές, αγνοώντας ότι η μονάδα δεν λειτουργεί με αέριο αλλά με ηλεκτρικό ρεύμα; Γύρω από το μισοκαμένο κουφάρι της Βιολάντα παίζονται συμφέροντα, τα όρνεα τα αγοράς κόβουν βόλτες …

Ο Τζιωρτζιώτης πάντως, στο άκουσμα της λέξεις “προφυλακιστέος” έδειξε να αιφνιδιάζεται, μας μετέφεραν πηγές από το μικρό πλήθος των αστυνομικών, των υπαλλήλων και των δικηγόρων που περίμεναν, μαζί με τον ίδιο, έξω από το γραφείο του ανακριτή για να ακούσουν την απόφαση. “Εγώ θα πληρώσω τελικά και για τα Τέμπη…», είπε σχεδόν μονολογώντας. Η φράση έχει την αξία της, αρκεί να σκεφτεί κανείς ότι για το δυστύχημα των Τεμπών δεν προφυλακίστηκε κανένα από τα βαριά ονόματα του κατηγορητηρίου. Μόνο ο σταθμάρχης είναι μέσα …

Κώστας Τόλης (από τη στήλη Kampos Land)