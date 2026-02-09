Δωρεάν διασώσεις τέλος…

Το τζάμπα πέθανε στα περιστατικά διάσωσης που κάθε τόσο καλείται να διεκπεραιώσει στα βουνά η ΕΜΑΚ κ.λ.π. και το κόστος να το πληρώνουν οι φορολογούμενοι. Σύντομα, είτε κανείς ανεβαίνει στον Κόζιακα είτε στον …Αη Λιά, θα πρέπει να γνωρίζει ότι αν του συμβεί κάτι και δεν είναι ασφαλισμένος, θα χρειαστεί να πληρώσει απο την τσέπη του το ασθενοφόρο και ότι άλλο χρειαστεί, όπως συμβαίνει και στο εξωτερικό.

Η λύση είναι η εγγραφή σε κάποιον από τους ορειβατικούς συλλόγους οι οποίοι διαθέτουν ομαδική ασφάλεια για τα μέλη τους, ενώ σύντομα αναμένεται να το κάνουν όλοι αν θέλουν να έχουν μέλη.

Τα στοιχεία των αρμόδιων αρχών και των ομάδων διάσωσης είναι αποκαλυπτικά. Κάθε χρόνο χάνουν τη ζωή τους από τρία έως έξι άτομα κατά τη διάρκεια ορειβασιών ή πεζοποριών σε επικίνδυνα μονοπάτια, ενώ πραγματοποιούνται τουλάχιστον 20 έως 40 επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωσης, πέρα από δεκάδες ακόμη που δεν φτάνουν στη δημοσιότητα. Μόνο στον Ολυμπο, τα τελευταία 75 χρόνια έχουν καταγραφεί 70 θάνατοι.

Είναι αξιοσημείωτο ότι περίπου το 90% της ορειβατικής δραστηριότητας – με περισσότερους από 100.000 επισκέπτες ετησίως – συγκεντρώνεται στον Ολυμπο, ενώ ακολουθούν η Πίνδος και άλλοι ορεινοί όγκοι της χώρας.

Εύη Παραφόρου, trikalaenimerosi.gr