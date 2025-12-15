Κόλαφος η έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τον τρόπο με τον οποίο παράγονται τα δημόσια έργα στην Ελλάδα. Τονίζει ότι «έργα που κοστίζουν δεκάδες ή εκατοντάδες εκατομμύρια είναι αμφισβητήσιμης σκοπιμότητας και μετά την κατασκευή τους δεν συντηρούνται σωστά» (σώπα καημένε).

Μάλιστα επισημαίνει ότι τα έργα «γίνονται χωρίς επαρκή τεκμηρίωση» (δηλαδή αποφασίζονται εν πολλοίς με πολιτικά κριτήρια) και «δεν ελέγχονται συστηματικά». Ως θεραπεία προτείνει, μεταξύ άλλων, να γίνει υποχρεωτική η εξέταση της σκοπιμότητας και βιωσιμότητας ενός έργου ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του, αλλά και η καθιέρωση μιας συμμετοχικής διαδικασίας διαβούλευσης πριν από τον προγραμματισμό των έργων. Πρώτος θα το εφαρμόσει ο Μπέος…

trikalaenimerosi.gr (απο τη στήλη Kampos Land)