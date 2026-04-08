Έτσι ξεκίνησαν όλα …

Ήταν 26 Ιουλίου 2021 όταν στην υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων έφτασε μέσω αλληλογραφίας μια ανώνυμη επιστολή με καταγγελίες σχετικές με τη λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ. «Αυτοί που έχουν ζώα και καλλιεργούν εκτάσεις νόμιμα και δικαιούνται να πάρουν επιδοτήσεις για τα βοσκοτόπια τους, δεν τις παίρνουν και πολλοί που είναι δήθεν κτηνοτρόφοι παίρνουν πολλά εκατομμύρια κάθε χρόνο, χωρίς καν να γνωρίζουν πού είναι οι εκτάσεις που δηλώνουν στη φορολογική τους δήλωση», αναφερόταν μεταξύ άλλων στην ανώνυμη επιστολή. Ο καταγγέλλων στρεφόταν κατά 15 στελεχών του οργανισμού και του ιδιοκτήτη εταιρείας πληροφορικής, η οποία λειτουργούσε ως τεχνικός σύμβουλος του οργανισμού σε θέματα πληρωμών. «Ο έλεγχος ανατίθεται σε τεχνικό σύμβουλο της Ν…. ή σε μιλημένο υπάλληλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, οι οποίοι ως διά μαγείας τα βρίσκουν όλα καλά και τότε προχωράει ο οργανισμός στην πληρωμή της επιδότησης».

Ο εισαγγελέας που επόπτευε τότε τη λειτουργία της υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων, Χαράλαμπος Τζώνης, παρήγγειλε τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης και με αίτημά του προς το Συμβούλιο Εφετών ζήτησε την άρση απορρήτου στα τηλέφωνα των 16 ατόμων που αναφέρονταν στην καταγγελία….

