Έντομα και τερατολογία …

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας πραγματοποιεί γευσιγνωσίες εντόμων, μας πληροφορεί το Βήμα, κάτι που συμβαίνει σε όλη την Ευρώπη καθώς περίπου 400 πανεπιστήμια ασχολούνται με τον έναν ή τον άλλο τρόπο με τα εδώδιμα έντομα και εκατοντάδες εταιρείες παράγουν ήδη ζωοτροφές, καλλυντικά και άλλα προϊόντα.

Οι επιστημονικές έρευνες έχουν δείξει ότι ο μέσος άνθρωπος στον δυτικό κόσμο καταναλώνει από μισό έως ένα κιλό έντομα τον χρόνο, χωρίς να το γνωρίζει, μέσω άλλων τροφών.

Μάλιστα η εφημερίδα αναφέρει το εξής χαριτωμένο: Χαρακτηριστικό παράδειγμα αντιδραστικής αμάθειας είναι πρόσφατες αναρτήσεις για τη βιομηχανία «Βιολάντα» με υπόνοιες για εμπρησμό επειδή η βιομηχανία αρνήθηκε να χρησιμοποιήσει …άλευρα από έντομα.

Οι συγκεκριμένες αναρτήσεις συγκέντρωσαν χιλιάδες like και υποστηρικτικά σχόλια…

Εφ. ΚΟΣΜΟΣ (απο τη στήλη Kampos Land)