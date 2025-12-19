Ολοκληρώθηκε η δεύτερη εκπαιδευτική δράση του προγράμματος Agrifood Leadership 2025-2026, η οποία πραγματοποιήθηκε στα Ιωάννινα από την Παρασκευή 12 έως την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2025, με θεματική ενότητα «Ηγεσία και Επικοινωνία» και εκπαιδεύτρια τη Λία Σούρλα, Senior Trainer & Business Consultant.

Το πρόγραμμα Agrifood Leadership 2025-2026 υλοποιείται από τον οργανισμό Νέα Γεωργία Νέα Γενιά, μέσω της ιδρυτικής δωρεάς του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ), τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ενώ Τεχνικός και Στρατηγικός Σύμβουλος είναι το Rutgers University (ΗΠΑ).

Υποστηρικτής της δεύτερης εκπαιδευτικής δράσης ήταν ο Αγροτικός Πτηνοτροφικός Συνεταιρισμός Ιωαννίνων Πίνδος.

Κατά τη διάρκεια του τριημέρου, οι συμμετέχοντες εστίασαν στον ρόλο της επικοινωνίας ως βασικού εργαλείου αποτελεσματικής ηγεσίας. Μέσα από βιωματικές ασκήσεις και πρακτικά παραδείγματα, ανέπτυξαν δεξιότητες συνεργασίας, σαφήνειας λόγου, δημόσιας ομιλίας και επιρροής, κρίσιμες για τον σύγχρονο αγροδιατροφικό τομέα.

Στο πλαίσιο της δράσης πραγματοποιήθηκε εκπαιδευτική επίσκεψη στις εγκαταστάσεις της Πίνδος.

Η συζήτηση επικεντρώθηκε στη λειτουργία, τα logistics και το στρατηγικό όραμα του ΑΠΣΙ Πίνδος.