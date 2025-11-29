Lidl: 50 καταστήματα θα εφοδιάζονται απο τη Θεσσαλία

Επενδύσεις συνολικού ύψους 200 εκατ. ευρώ σχεδιάζει για τη διετία 2026-2027 η Lidl Ελλάς, οι οποίες περιλαμβάνουν νέα καταστήματα, ανακαινίσεις υφισταμένων, αλλά και νέα κέντρα διανομής. Το επενδυτικό πλάνο περιλαμβάνει επίσης την ολοκλήρωση εντός του 2026 της ανακαίνισης και επέκτασης του κέντρου διανομής της εταιρείας στα Τρίκαλα, το οποίο θα εφοδιάζει 50 καταστήματα στην Κεντρική Ελλάδα.

Ταυτόχρονα η εταιρεία, η οποία κατά δήλωση του Μάρτιν Μπραντενμπούργκερ (σ.σ. η Lidl Ελλάς δεν δημοσιεύει ισολογισμό), προέδρου διοίκησης της Lidl Ελλάς, αποτελεί μακράν τον Νο 2 «παίκτη» στο εγχώριο οργανωμένο λιανεμπόριο τροφίμων μετά τη «Σκλαβενίτης», θα προβεί σε επενδύσεις που περιλαμβάνουν εγκατάσταση ταμείων αυτοεξυπηρέτησης σε όλα τα καταστήματα, ενώ θα δώσει περισσότερη έμφαση και στην κατηγορία των λεγόμενων bazaar προϊόντων (εργαλεία, είδη ένδυσης – υπόδησης, αθλητικά είδη και αθλητικός εξοπλισμός, εξοπλισμός κουζίνας κ.ά.).

Mέχρι το 2027 αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί σε όλα τα καταστήματα της Lidl Ελλάς η εγκατάσταση ταμείων αυτοεξυπηρέτησης (self checkout), πρόγραμμα που ξεκίνησε το καλοκαίρι του 2024. Μάλιστα, η αναλογία σε ένα μέσο κατάστημα θα είναι έξι ταμεία αυτοεξυπηρέτησης ανά τρία ταμεία με ταμία.

