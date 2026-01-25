“Aναπτύσσομαι έξυπνα” στη Θεσσαλία: Δράση για τη στήριξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Tην υποστήριξη επενδυτικών σχεδίων υφιστάμενων ΜμE στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, σε τομείς και προτεραιότητες που αναδείχθηκαν από την Διαδικασία Επιχειρηματικής Ανακάλυψης της Περιφέρειας Θεσσαλίας για την περίοδο 2021-2027 και εξειδικεύονται στην Περιφερειακή Εξειδίκευση της ΕΣΕΕ για την Περιφέρεια Θεσσαλίας, έχει ως στόχο η δράση «Αναπτύσσομαι έξυπνα», οι αιτήσεις για την οποία θα τρέχουν ως τις 30 Ιανουαρίου.

Ως υφιστάμενες στο πλαίσιο της δράσης νοούνται οι επιχειρήσεις:

που έχουν συσταθεί με ημερομηνία έναρξης στην ΑΑΔΕ προγενέστερη της 1/1/2023 και

διαθέτουν τουλάχιστον 2 πλήρεις, κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις και κατά την υποβολή της αίτησης έχουν υποβληθεί και εκκαθαριστεί τα προσήκοντα φορολογικά έντυπα (έντυπα Ε3 & Ν) για τα έτη 2023 & 2024 στην ΑΑΔΕ

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης μπορεί να κυμαίνεται από €50.000 έως και €425.000.

Η Δημόσια Δαπάνη για όλα τα επενδυτικά σχέδια ανέρχεται στο 70% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού, ενώ το υπόλοιπο ποσό καλύπτεται από ιδιωτική συμμετοχή.

Στόχος της δράσης είναι η παραγωγή καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών, η αύξηση των εξαγωγών, η δημιουργία θέσεων εργασίας και η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων μέσω της ενίσχυσης των επενδυτικών προτεραιοτήτων που έχουν αναδειχθεί από την Περιφερειακή Εξειδίκευση της ΕΣΕΕ για την Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Τι χρηματοδοτείται

Δαπάνες προσωπικού

Πλήρες Μισθολογικό Κόστος Νεοπροσλαμβανόμενου Προσωπικού

Έως 20% του επιχορηγούμενου Π/Υ και έως €30.000

Νέο προσωπικό έως 2 ΕΜΕ και έως €15.000/ΕΜΕ (με χρήση κοινής στήριξης (άρθρο 25 ΚΑΝ ΕΕ 1060/2021)

Δαπάνες Εξοπλισμού, Μεταφορικών Μέσων & Οργάνων

Εξοπλισμός για την προστασία του Περιβάλλοντος και Εξοικονόμηση Ενέργειας

Εξοπλισμός κυκλικής οικονομίας

Εξοπλισμός για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών και συστημάτων αποθήκευσης για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και κάλυψη των ιδίων αναγκών (αυτοπαραγωγή) έως 25% του επιχορηγούμενου Π/Υ

Λοιπός Εξοπλισμός επιχείρησης, έως 5% του επιχορηγούμενου Π/Υ

Ψηφιακός εξοπλισμός γραφείου

Παραγωγικός & Μηχανολογικός Εξοπλισμός

Ηλεκτρικά Μεταφορικά Μέσα, έως 40% του επιχορηγούμενου Π/Υ και έως 100.000€ και έως 50.000€ ανά μεταφορικό μέσο

Δαπάνες για Κτίρια, Γήπεδα, Εγκαταστάσεις & Περιβάλλοντα Χώρο

Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος, έως 70% του επιχορηγούμενου Π/Υ

Δαπάνες για Παροχή Υπηρεσιών

Δαπάνες υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης έως €1.500

Συμβουλευτική υποστήριξη για την παρακολούθηση της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου έως 4% του επιχορηγούμενου Π/Υ και έως €5.000

Υπηρεσίες προμήθειας/χρήσης Λογισμικού υπό καθεστώς “Software as a Service”, “cloud computing” ή άλλο παρεμφερές αυτού έως 20%

του επιχορηγούμενου Π/Υ

Δαπάνες παροχής υπηρεσιών μελετών ανάπτυξης προϊόντων ή και διεργασιών έως 10% του επιχορηγούμενου Π/Υ

Πιστοποίηση υπηρεσιών & διαδικασιών σύμφωνα με εθνικά, εναρμονισμένα καθώς και λοιπά ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα έως 3 πιστοποιητικά και έως €10.000 και έως €5.000 ανά πιστοποιητικό

Υπηρεσίες Σχεδιασμού Συσκευασίας – Ετικέτας – Branding έως 7% του επιχορηγούμενου Π/Υ και έως €15.000

Πνευματική ιδιοκτησία – Ευρεσιτεχνίες – Μεταφορά τεχνογνωσίας έως 10% του επιχορηγούμενου Π/Υ και έως €20.000

Δαπάνες Λογισμικού

Λογισμικό και δικαιώματα χρήσης (licenses) προγραμμάτων λογισμικού έως 30% του επιχορηγούμενου Π/Υ

Έμμεσες Δαπάνες

Έμμεσες Δαπάνες (7% επί των επιλέξιμων άμεσων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου)

Διευκρινίζεται ότι, για τη διαμόρφωση του προϋπολογισμού, τα ανωτέρω ποσά/ποσοστά είναι τα μέγιστα επιλέξιμα για κάθε κατηγορία δαπάνης.