Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ, συμμετείχε στο διεθνές συνέδριο

UnitedXR Europe, που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες από τις 8 έως τις 10

Δεκεμβρίου, αποτελώντας μία από τις σημαντικότερες ευρωπαϊκές διοργανώσεις

στον τομέα των τεχνολογιών Εκτεταμένης Πραγματικότητας (Extended Reality – XR).

Η συμμετοχή του ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ εντάσσεται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου

XR4ED, που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Horizon Europe, και στοχεύει στην

αξιοποίηση και ενσωμάτωση καινοτόμων τεχνολογιών XR στην εκπαίδευση και την

κατάρτιση. Το ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ εκπροσώπησαν, ο Γενικός Διευθυντής Μιχάλης

Τριανταφύλλου μαζί με την Διαχειρίστρια Έργου Κατερίνα Μιχαλέ, οι οποίοι

συμμετείχαν ενεργά σε ομιλίες, εργαστήρια και δράσεις δικτύωσης και ανταλλαγής

γνώσης καθ’ όλη τη διάρκεια του συνεδρίου.

Στο συνέδριο, παρουσιάστηκαν και συζητήθηκαν σύγχρονες προσεγγίσεις για το

μέλλον της εκπαίδευσης μέσα από τη χρήση τεχνολογιών εικονικής και επαυξημένης

πραγματικότητας, καθώς και πρακτικές εφαρμογές που ενισχύουν την

προσβασιμότητα, τη συμπερίληψη και την ποιότητα της μαθησιακής εμπειρίας.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη διασύνδεση της εκπαίδευσης με την καινοτομία, την

έρευνα και την επιχειρηματικότητα σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Το UnitedXR Europe συγκέντρωσε εκπροσώπους νεοφυών επιχειρήσεων,

ερευνητικών ιδρυμάτων, εκπαιδευτικών οργανισμών, επενδυτών και φορέων

χάραξης πολιτικής από ολόκληρη την Ευρώπη, αναδεικνύοντας τον κομβικό ρόλο

των τεχνολογιών XR στη διαμόρφωση σύγχρονων και αποτελεσματικών

εκπαιδευτικών πρακτικών.

Η συμμετοχή του ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ στο συνέδριο επιβεβαιώνει τη διαρκή του δέσμευση

στην καινοτομία, τη διεθνή συνεργασία και τη συνεχή αναβάθμιση των

παρεχομένων εκπαιδευτικών υπηρεσιών, με στόχο τη μεταφορά τεχνογνωσίας και

καλών πρακτικών προς όφελος της τοπικής κοινωνίας και των εκπαιδευομένων.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο XR4ED μπορείτε να επισκεφθείτε

τον παρακάτω σύνδεσμο:

https://www.kainotomia.com.gr/works/xr4ed-project/