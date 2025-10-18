Μείωση κύκλου εργασιών, κατά 12,48%, εμφάνισε το 2024 η Μπισκοτοποιία Δερμίση, με τζίρο που διαμορφώθηκε στα 4,68 εκατ. ευρώ, έναντι 5,34 εκατ. ευρώ το 2023. Αντίστοιχα, μειώθηκε και το κόστος πωληθέντων κατά 15%, στα 3,35 εκατ. ευρώ, έναντι 3,94 εκατ. ευρώ. Ωστόσο, η μείωση του διασκορπισμού των τελικών σημείων πωλήσεων φαίνεται ότι εξασφάλισε αύξηση αποδοτικότητας κερδοφορίας: Το 2024, η εταιρεία κατέγραψε κέρδη προ τόκων και φόρων ύψους €200.520,91, στο 4,2% του τζίρου, έναντι €50.215,33 το 2023 (0,94% του τζίρου).

Η Μπισκοτοποιία Δερμίση βρίσκεται σε μεταβατική χρονιά, καθώς μετατράπηκε σε ανώνυμη εταιρεία, από εταιρεία περιορισμένης ευθύνης. Το 2024 εμφάνισε οριακά καθαρά κέρδη ύψους €7.069,79, έναντι καθαρών ζημιών ύψους €168.283,25 το 2023.Βασικοί στόχοι της εταιρείας στο διηνεκές παραμένουν η αύξηση του κύκλου εργασιών, η βελτίωση του μεικτού -και καθαρού περιθωρίου κέρδους και η αύξηση ρευστότητας. Όπως αναφέρεται στην οικονομική έκθεση 2024, «η εταιρεία, με βασικές αξίες την έντιμη σχέση με τους πελάτες, το κατάλληλο εργασιακό περιβάλλον, την υψηλή ποιότητα υπηρεσιών και τη συνεχή εκπαίδευση επιτυγχάνει κάθε χρόνο τους στόχους της και ευελπιστεί στη συνέχιση αναπτυξιακής πορείας».

Η τιμολογιακή της πολιτική βασίζεται και διαμορφώνεται κατά κύριο λόγο με γνώμονα το ποσοστό περιθωρίου κέρδους, μέσω ειδικών συμφωνιών με τους προμηθευτές. Η καταπολέμηση του εν λόγω κινδύνου επιτυγχάνεται και με τη χρήση παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων, παράλληλα με την ανάλογη έγκαιρη και κατάλληλη προσαρμογή τιμολογιακής και εμπορικής πολιτικής. Η εταιρεία έχει μεριμνήσει και για την ασφάλιση του συνόλου της αξίας των αποθεμάτων. Ο κυριότερος στόχος της διοίκησης για την οικονομική χρήση 2025 είναι η διατήρηση της θετικής πορείας αποτελεσμάτων, μέσα από την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών, ώστε να επιτευχθεί η ανάπτυξη πωλήσεων σε νέες αγορές.

«Άνοιγμα» σε διεθνείς εκθέσεις και νέες αγορές του εξωτερικού

Η Μπισκοτοποιία Δερμίση φέτος θα βρεθεί για πρώτη φορά στην έκθεση Anuga στην Κολωνία, μετά και το περσινό ντεμπούτο στη SIAL Paris, αλλά και τη φετινή της πρώτη συμμετοχή στην PLMA στο Άμστερνταμ της Ολλανδίας, σε μια προσπάθεια να αυξηθεί το ποσοστό των συνολικών εξαγωγών επί του τζίρου της εταιρείας, τόσο σε προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, αλλά και επώνυμα προϊόντα στα ράφια οργανωμένης και μικρής λιανικής υπό το brand Dermisis.

Για την ώρα, η Μπισκοτοποιία Δερμίσης εξάγει προϊόντα σε 11 χώρες. Το 2025 άνοιξε την αγορά της Ιταλίας, του Κοσόβου, αλλά και της Παλαιστίνης, πριν από την κλιμάκωση των επιθέσεων του Ισραήλ. Η πλέον δημοφιλής σειρά κωδικών της μπισκοτοποιίας αφορά τα soft cookies, όπως ανέφεραν στελέχη του τμήματος πωλήσεων της εταιρείας. Σύμφωνα με πληροφορίες του FOODReporter, συν τοις άλλοις, αναμένονται νέες επενδύσεις στο εργοστάσιο των Τρικάλων που θα αφορούν νέες γραμμές παραγωγής και επέκταση της συνολικής παραγωγικής δυναμικότητας.

Κωνσταντίνος Βορίλας, Foodreporter