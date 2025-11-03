Τα μπισκότα Βιολάντα ταξιδεύουν σε όλο τον κόσμο

Με μεγάλη γκάμα ποιοτικών προϊόντων και επενδύσεις σε μονάδες και κέντρα διανομής εντός και εκτός συνόρων, η Βιολάντα εξάγει σε πάνω από 30 χώρες, αυξάνοντας διαρκώς την κερδοφορία της.

Ηελληνική μπισκοτοποιΐα Βιολάντα συνεχίζει να διευρύνει δυναμικά την παρουσία της τόσο στην εγχώρια όσο και στη διεθνή αγορά, επενδύοντας στρατηγικά στην παραγωγή, την καινοτομία και τις εξαγωγές. Με μια εκτεταμένη γκάμα ποιοτικών προϊόντων και ισχυρές επενδύσεις σε υποδομές, η εταιρεία έχει πλέον καθιερωθεί ως ένας από τους πιο εξωστρεφείς εκπροσώπους της ελληνικής βιομηχανίας τροφίμων.

Το 2024 αποτέλεσε χρονιά – ορόσημο για τη Βιολάντα, καθώς οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 46,2% σε όγκο σε σχέση με το 2023, ενώ τα καθαρά κέρδη εκτοξεύτηκαν κατά 51%. Σήμερα, η εταιρεία πραγματοποιεί εξαγωγές σε πάνω από 30 χώρες, διαθέτοντας 42 κέντρα διανομής διεθνώς και παρουσία σε 6.500 σημεία πώλησης παγκοσμίως.

Η εξαγωγική της δραστηριότητα υποστηρίζεται από συνεργασίες με κορυφαίους ομίλους του παγκόσμιου λιανεμπορίου, όπως Carrefour, Aldi, Casino και Tesco, εξασφαλίζοντας ισχυρή παρουσία σε αγορές της Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αμερικής.

Παράλληλα η εταιρεία συνεχίζει με συνέπεια την επενδυτική της στρατηγική, ενισχύοντας την παραγωγική της δυναμικότητα και αναβαθμίζοντας τον τεχνολογικό εξοπλισμό της. Όπως αναφέρει η Διοίκηση, «με τη συμπλήρωση των νέων επενδύσεων, αποκτούμε νέες παραγωγικές εγκαταστάσεις που αυξάνουν την παραγωγικότητα και τη δυνατότητα παραγωγής νέων προϊόντων».

Η Βιολάντα διαθέτει σήμερα τρεις υπερσύγχρονες παραγωγικές μονάδες:

Το κεντρικό εργοστάσιο στα Τρίκαλα (55.000 m²), όπου παράγονται μπισκότα και δημητριακά.

Το εργοστάσιο στη Λάρισα (Μακρυχώρι) (18.000 m²), το πρώτο και μοναδικό εργοστάσιο μπισκότων στον κόσμο χωρίς καμινάδα, παράδειγμα οικολογικής βιομηχανικής καινοτομίας.

Το εργοστάσιο VITAFREE στα Τρίκαλα (25.000 m²), που εξειδικεύεται σε προϊόντα χωρίς ζάχαρη, γλουτένη ή αλλεργιογόνα, ανταποκρινόμενο στις σύγχρονες διατροφικές τάσεις.

Ενισχυμένο δίκτυο διανομής

Στην Ελλάδα, η εταιρεία διαθέτει τρία κέντρα διανομής σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Κεντρική Ελλάδα, μέσω των οποίων εξυπηρετεί περισσότερα από 16.800 σημεία πώλησης. Ο συνδυασμός εγχώριας παρουσίας και διεθνούς δικτύου εξαγωγών επιτρέπει στη Βιολάντα να παραμένει σταθερά κοντά στους καταναλωτές, προσφέροντας φρέσκα, ποιοτικά και καινοτόμα προϊόντα.

Επενδύοντας στη βιωσιμότητα, την ποιότητα και τη διεθνή ανάπτυξη, η Βιολάντα συνεχίζει να χτίζει πάνω στη φήμη της ως μια ελληνική εταιρεία με παγκόσμια προοπτική. Με σταθερά βήματα, ισχυρές επενδύσεις και προϊόντα που ξεχωρίζουν για τη γεύση και την ποιότητά τους, η εταιρεία φιλοδοξεί να ενισχύσει περαιτέρω τη θέση της στον διεθνή χάρτη της μπισκοτοποιΐας.

Ισχυρή οικονομική ανάπτυξη

Η συνολική πορεία της εταιρείας αποτυπώνεται εντυπωσιακά στα οικονομικά της στοιχεία. Το 2024, ο κύκλος εργασιών της ανήλθε σε 37,79 εκατ. ευρώ, αυξημένος κατά 16,1% σε σχέση με το 2023. Τα EBITDA διαμορφώθηκαν στα 5,54 εκατ. ευρώ (+28,4%), ενώ τα καθαρά κέρδη μετά φόρων ανήλθαν σε 3,32 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας άνοδο 51,8%.

Παράλληλα, η καθαρή θέση της Βιολάντα ενισχύθηκε στα 29,17 εκατ. ευρώ, ενώ οι μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις μειώθηκαν στα 1,5 εκατ. ευρώ, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή χρηματοοικονομική της βάση.

