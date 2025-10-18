Μία ακόμη εταιρεία τροφίμων μπαίνει κάτω από την ομπρέλα του ομίλου Bespoke του Σπύρου Θεοδωρόπουλου, καθώς χθες ανακοινώθηκε η υπογραφή δεσμευτικής συμφωνίας για την εξαγορά του 70% της Καρδιτσιώτικης 3P Salads, η οποία δραστηριοποιείται στην τροφοδοσία του HORECA με έτοιμες σάλτσες, αλοιφές κ.ά

Η θεσσαλική επιχείρηση στα πάνω από 20 χρόνια παρουσίας της έχει δομήσει ένα ισχυρό, σε σχέση με το μέγεθός της και του γεγονότος ότι δεν βρίσκεται στην Αθήνα, δίκτυο συνεργασίας με καταστήματα εστίασης, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα: Εστιατόρια, μαγαζιά με σουβλάκια και σνακ, ξενοδοχεία, ζαχαροπλαστεία και στενές συνεργασίες με σεφ περικλείουν τους βασικούς πυλώνες για την διαδρομή της την προηγούμενη δεκαετία. Στο χαρτοφυλάκιό της περιλαμβάνονται πάνω από 5ο κωδικοί, όλοι σχετικοί με σάλτσες και αλοιφές που συνοδεύουν το φαγητό, ενώ τα τελευταία χρόνια έχουν προστεθεί και υλικά ζαχαροπλαστικής και μαρμελάδες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι επρόκειτο τελικά για ένα δύσκολο deal, καθώς παρότι από το καλοκαίρι ακούγονταν ότι υπήρχαν ήδη συνομιλίες ανάμεσα στις δύο πλευρές, η τελική συμφωνία έκλεισε στις αρχές Οκτωβρίου, χωρίς, ωστόσο το τίμημα να γίνει γνωστό, αλλά όπως τονίζουν πηγές ”συμφέρον” για τους δύο επιχειρηματίες Ιωάννη Πουρδαλά και Σωτήρη Καλιάφα από την Καρδίτσα.

Αμφότεροι, εξάλλου, θα συνεχίσουν να είναι στη διοίκηση και στο ΔΣ της εταιρείας, καθώς διατηρούν το 30%.

Με έτος ίδρυσης το 2012, έχοντας, ήδη, πριν σε λειτουργία άλλη εταιρεία με άλλη επωνυμία, στην Καρδίτσα, η 3Π είναι μια ελληνική εταιρεία που για περισσότερες από δύο δεκαετίες τροφοδοτεί επιχειρήσεις HO.RE.CA. σε όλη την Ελλάδα, με έναν ευρύ κατάλογο ορεκτικών, αλειφομένων σαλατών, σαλτσών και dressing.

Η εταιρεία με δ.τ. «3Π SALADS» δημιουργήθηκε το 2001 με την επωνυμία ΚΑΛΙΑΦΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ- ΠΟΥΡΔΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο.Ε. ενώ μετατράπηκε το 2021 σε Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «3P SALADS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

Η 3Π συνέχισε τα επόμενα χρόνια να επενδύσει σε εγκαταστάσεις, αποκτώντας, εκτός από τη Καρδίτσα, όπου ήταν η έδρα της, νέες μονάδες σε Αττική και Βόλο, καθώς χρόνο με το χρόνο οι ανάγκες γίνονταν μεγαλύτερες λόγω της αύξησης των συνεργασιών με επιχειρήσεις εστίασης και ξενοδοχεία ανά την Ελλάδα.

Κύκλος εργασιών κοντά στα 20 εκατ. ευρώ

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο κύκλος εργασιών της εταιρείας το 2024 ανήλθε στα 19,3 εκατ. ευρώ, ενώ ο κυριότερος στόχος της διοίκησης για την επόμενη χρονιά είναι ” η διατήρηση της θετικής πορείας των αποτελεσμάτων της, μέσα από την ανάπτυξη του πελατολογίου της και των υπηρεσιών, ώστε να επιτευχθεί η ανάπτυξη πωλήσεων σε νέες αγορές”.

Απασχολούσε, δε, 128 εργαζόμενους στις μονάδες της σε Αθήνα, Καρδίτσα και Βόλο.

Υπενθυμίζεται ότι στον όμιλο Bespoke συμμετέχουν οι επιχειρήσεις: BESPOKE SGA SERVICES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε., BESPOKE Usa LLC, Olympic Hermes A.E., Αλλαντικά Μακεδονίας Α.Β.ΕΕ, Αμβροσία Α.Ε, Ελληνικοί Χυμοί Α.Ε.Β.Ε., ΙΟΝ Α.Ε. και Λαβδας ΑΒ&ΕΕ.

E.P. thessaliaeconomy.gr