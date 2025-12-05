Σημαντική ποσότητα κατεψυγμένων προϊόντων προσέφερε η εταιρεία KASIDIS A. E. στο Κοινωνικό Παντοπωλείο της Αντιδημαρχίας Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας του Δήμου Λαρισαίων ενόψει των Χριστουγέννων.

Τα προϊόντα παρέδωσε ο Διευθυντής πωλήσεων κος Καλλιώνης Νίκος και ο βοηθός Δ/ντη πωλήσεων κος Μητρολιός Χρήστος οι οποίοι επεσήμαναν ότι η προσφορά αυτή έχει στόχο να ενισχύσει το χριστουγεννιάτικο πακέτο το οποίο θα δοθεί στους δικαιούχους του Κοινωνικού Παντοπωλείου.

Από την πλευρά του Δήμου τα είδη παρέλαβαν τα στελέχη του Κοινωνικού Παντοπωλείου οι οποίοι ευχαρίστησαν την εταιρεία για την προσφορά και την άμεση ανταπόκριση .

Υπενθυμίζεται ότι το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Λαρισαίων, αποτελεί μια δομή χρηματοδοτούμενη απευθείας από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Θεσσαλία 2021-2027», ενώ παρέχει επισιτιστική και υλική βοήθεια σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού.

Όσοι επιθυμούν να συνδράμουν στην προσπάθεια αυτή, μπορούν να επικοινωνούν με το Κοινωνικό Παντοπωλείο, στο τηλέφωνο 2410255876 ή να επισκέπτονται τα γραφεία της Δομής, στη διεύθυνση Μανωλάκη 9 – 11 (εντός στοάς).