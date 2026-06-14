Ρεκόρ καταγράφει και φέτος το αεροδρόμιο της Σκιάθου – Αύξηση 10,3% στην επιβατική κίνηση τον Μάιο

Ιδιαίτερα θετικά είναι τα στοιχεία για την επιβατική κίνηση στη Σκιάθο, καθώς το αεροδρόμιο του νησιού συνέχισε την ανοδική του πορεία και τον Μάιο, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή ενίσχυση της παρουσίας του στις διεθνείς τουριστικές αγορές.

Το αεροδρόμιο «Αεροδρόμιο Σκιάθου Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης» κατέγραψε αύξηση 10,3% στην επιβατική κίνηση σε σύγκριση με τον Μάιο του 2025, με τον συνολικό αριθμό των επιβατών να φτάνει τους 54.837.

Σε επίπεδο δικτύου, η Fraport Greece κατέγραψε τον Μάιο του 2026 συνολικά 3,9 εκατομμύρια επιβάτες στα αεροδρόμια που διαχειρίζεται, παρουσιάζοντας αύξηση 6% ή περίπου 223.000 περισσότερους επιβάτες σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025.

Η επιβατική κίνηση εσωτερικού διαμορφώθηκε σε 718.000 επιβάτες, σημειώνοντας άνοδο 3,1%, ενώ η διεθνής κίνηση ανήλθε σε 3,2 εκατομμύρια επιβάτες, καταγράφοντας ακόμη μεγαλύτερη αύξηση, της τάξης του 6,7%.

Αξίζει να σημειωθεί ότι από το 2017, όταν η Fraport Greece ανέλαβε τη διαχείριση των 14 περιφερειακών αεροδρομίων της χώρας, έχουν εξυπηρετηθεί συνολικά περισσότεροι από 260 εκατομμύρια επιβάτες, γεγονός που αναδεικνύει τη διαρκή ανάπτυξη και τη σημαντική συμβολή των αεροδρομίων στον ελληνικό τουρισμό.

Θοδωρής Σταμούλης, kosmoslarissa.gr