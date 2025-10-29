Προσωρινό Δ.Σ. στη Θεόνη με δικαστική απόφαση

Με προσωρινό διοικητικό συμβούλιο λειτουργεί από τις 16 Οκτωβρίου η εταιρεία A.H.B. Group Α.Ε. Εμφιαλώσεων (ΘΕΟΝΗ), μετά από προσωρινή διαταγή που εξέδωσε το Μονομελές Πρωτοδικείο Καρδίτσας.

Το προσωρινό διοικητικό συμβούλιο, αποτελούμενο από τους Δημήτρη Τσέλιο, Δημοσθένη Αναστασίου και Σοφοκλή Λέντζα, έχει συγκεκριμένες αρμοδιότητες, που αφορούν την εκπροσώπηση της εταιρείας σε επείγουσες δίκες και την τακτοποίηση επειγουσών οφειλών έως τη σύγκληση της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης, η οποία είναι προγραμματισμένη για την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου στην Καρδίτσα.

Η συνέλευση η οποία θα πραγματοποιηθεί διά ζώσης έχει ως θέματα την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων του 2024, την εκλογή νέου Δ.Σ., την αλλαγή εμπορικής ονομασίας, την αναδρομική έγκριση όλων των πράξεων, αποφάσεων και ενεργειών του διοικητικού συμβουλίου από 30.09.2025 έως την ημέρα της Γ.Σ. καθώς και την υποβολή φακέλου υπαγωγής στον Αναπτυξιακό Νόμο 4887/2022. Η προσθήκη του θέματος για τον Αναπτυξιακό Νόμο έγινε μετά από αίτημα μετόχου που κατέχει ποσοστό άνω του 5% (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 141 παρ. 2 του ν. 4548/2018.

Το Euro2day.gr, επικοινώνησε με τον κ. Δημήτρη Τσέλιο, ο οποίος υποβάθμισε το γεγονός της προσωρινής διαταγής, αναφέροντας: «Δεν είναι κάτι. Είναι καθαρά εσωτερικό θέμα. Δεν υπάρχει καμία διαφωνία ούτε κάτι που να αφορά τη λειτουργία της εταιρείας». Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η εταιρεία βρίσκεται σε καλή πορεία και ότι η γενική συνέλευση «είναι τακτική, με τα συνηθισμένα θέματα που έχουν όλες οι ετήσιες συνελεύσεις».

«Αν είχε αλλάξει κάτι, δεν θα ήμουν εγώ στην εταιρεία. Όλα είναι business as usual», είπε.

Aλεξάνδρα Γκίτση (euro2day.gr)