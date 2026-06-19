Με επίσημο προσκεκλημένο ομιλητή τον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Νικόλαο Τσάφο, θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 24 Ιουνίου 2026 και ώρα 19:00, στην αίθουσα εκδηλώσεων του ξενοδοχείου Valis Resort στην Αγριά Βόλου, η Ανοικτή Εκδήλωση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του Συνδέσμου Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδος – ΣΒΘΣΕ.

Η φετινή διοργάνωση αποκτά ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς ο ΣΒΘΣΕ συμπληρώνει 60 χρόνια συνεχούς παρουσίας και προσφοράς στη βιομηχανία και την επιχειρηματικότητα της Θεσσαλίας και της Στερεάς Ελλάδας. Εδώ και έξι δεκαετίες, ο Σύνδεσμος αποτελεί τον θεσμικό εκφραστή της οργανωμένης επιχειρηματικότητας της περιοχής, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην προώθηση της ανάπτυξης, της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων.

Ο κ. Τσάφος αναμένεται να παρουσιάσει τις βασικές κατευθύνσεις και προτεραιότητες της κυβερνητικής πολιτικής στους τομείς της ενέργειας, της ενεργειακής ασφάλειας και της πράσινης μετάβασης, ζητήματα που επηρεάζουν άμεσα τη λειτουργία και την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής βιομηχανίας. Η ενημέρωση αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία για τις επιχειρήσεις της Θεσσαλίας και της Στερεάς Ελλάδας, σε μια περίοδο κατά την οποία το ενεργειακό κόστος και οι επενδύσεις στη βιώσιμη ανάπτυξη αποτελούν κρίσιμους παράγοντες για τη διατήρηση της παραγωγικής δυναμικής της χώρας.

Με τις εργασίες της φετινής Γενικής Συνέλευσης, ο ΣΒΘΣΕ, όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση, επιβεβαιώνει τον ρόλο του ως βασικός συνομιλητής της Πολιτείας για ζητήματα που αφορούν τη βιομηχανική ανάπτυξη, την ενεργειακή πολιτική και την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και η παρουσία του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας αναμένεται να δημιουργήσει ένα γόνιμο πλαίσιο διαλόγου για τις προκλήσεις και τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας και του παραγωγικού τομέα.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα πραγματοποιηθεί επίσης συζήτηση πάνελ με θέμα:

«Η Ενέργεια ως Παράγοντας Ανταγωνιστικότητας της Ελληνικής Βιομηχανίας»

με τη συμμετοχή εκπροσώπων της βιομηχανίας και θεσμικών φορέων, οι οποίοι θα καταθέσουν τις απόψεις και τις προτάσεις τους για ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα που απασχολούν σήμερα τον παραγωγικό κόσμο της χώρας.

Παράλληλα, θα βραβευθούν επιχειρήσεις-μέλη του Συνδέσμου για τη διαχρονική τους παρουσία και τη συμβολή τους στην ανάπτυξη της βιομηχανίας και της επιχειρηματικότητας της περιοχής μας.

Της ανοικτής εκδήλωσης θα προηγηθεί η Κλειστή Γενική Συνέλευση των Μελών του Συνδέσμου, κατά την οποία θα παρουσιαστεί ο απολογισμός του έργου του ΣΒΘΣΕ για το 2025, οι δράσεις των θεματικών επιτροπών, οι πρωτοβουλίες εξωστρέφειας, η πορεία του Enterprise Europe Network και της Αναπτυξιακής Εταιρείας – ΑΕΔΕΠ του Συνδέσμου και οι προτεραιότητες για το επόμενο διάστημα.

Η εκδήλωση θα ολοκληρωθεί με την καθιερωμένη δεξίωση του Συνδέσμου, η οποία θα πραγματοποιηθεί στον ίδιο χώρο και θα πλαισιωθεί μουσικά από το καταξιωμένο κουαρτέτο εγχόρδων CENTAURUS, προσφέροντας στους παρευρισκόμενους μια ξεχωριστή βραδιά δικτύωσης και επικοινωνίας.

Δείτε παρακάτω το αναλυτικό πρόγραμμα της Ανοικτής Εκδήλωσης.

18.30-19.00 Προσέλευση

19.00-19.20 Χαιρετισμοί

19.20-19.40 Ομιλία Προέδρου ΣΒΘΣΕ κ. Αθανάσιου Συριανού

19.40-20.00 Ομιλία Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Νικολάου Τσάφου

20.00-21.00 Πάνελ Συζήτησης

«Η Ενέργεια ως Παράγοντας Ανταγωνιστικότητας της Ελληνικής Βιομηχανίας»

21.00-21.15 Βράβευση Επιχειρήσεων Μελών ΣΒΘΣΕ

21.15 Πέρας Εργασιών – ΔΕΞΙΩΣΗ

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί με την χορηγική υποστήριξη των επιχειρήσεων:

Gold Sponsors

• ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ

• METLEN ENERGY & METALS

Silver Sponsors

• LOULIS FOOD INGREDIENTS AE

• Q & Q Analysis Χημικά & Μικροβιολογικά Εργαστήρια

• SOVEL AE

• ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ

• ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΜΕΙΑ ΑΕ

Bronze Sponsors

• ΒΙΟΣΕΡ ΑΕ

• ΕΥΡΗΚΑ ΕΛΛΑΣ ΑΕ

Sponsors

• ELIKON LOGISTICS IKE

• ΗΛ.ΒΙ.ΕΦ. ΑΕ

• ΠΑΠΑΔΙΟΧΟΣ ΑΒΕΕ

• ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ & ΣΙΑ ΙΚΕ

• ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Supporters

• ICAP AE

• AΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ ΠΗΛΙΟΥ

• ZIA INSURANCE EE

• ΘΕΟΣΤΥΛ ΙΚΕ

• ΣΥΓΚΛΙΣΙΣ ΙΚΕ

Χορηγοί Δεξίωσης/Προϊόντων

• ARGO WINE ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΑΕ

• COCA-COLA 3Ε ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΒΕΕ

• ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ Ν. ΑΓΧΙΑΛΟΥ – Η ΔΗΜΗΤΡΑ

• ΒΙΟΛΑΝΤΑ ΑΕ

• ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ ΑΕ

• ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ ΑΕ (ΟΛΥΜΠΟΣ – ΔΟΥΜΠΙΑ)

• Σ. ΜΕΝΤΕΚΙΔΗΣ ΑΕ