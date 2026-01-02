Εφυγε από τη ζωή ένας εκ των ιδρυτών της εταιρείας Χήτος, ο Αλκιβιάδης Χήτος.

Ο Αλκης Χήτος γεννήθηκε στις 28 Νοεμβρίου 1937 στο Ασπροχώρι Ιωαννίνων και ανέλαβε τα ηνία της ΧΗΤΟΣ ΑΒΕΕ μαζί με τον αδελφό του Κωνσταντίνο το 1984, συνεχίζοντας την οικογενειακή παράδοση εμφιάλωσης και εμπορίας ποτών, την οποία είχε ξεκινήσει ο πατέρας τους, Ιωάννης Χήτος, το 1955.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής Περιβλέπτου, σήμερα Παρασκευή 2 Ιανουαρίου 2026, στις 12.00.

