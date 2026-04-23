Οι σήραγγες των Τεμπών και οι κάμερες, οι οιμωγές στον Κάμπο, και η εγγονή της Καρέζη

Καλημέρα

“Ακόμη και αν ο πόλεμος τελείωνε αύριο και τα Στενά ήταν ανοιχτά, θα έπαιρνε μήνες για να επιστρέψουμε στην κανονικότητα. Έχουμε τουλάχιστον τετρακόσια δεξαμενόπλοια φορτωμένα με πετρέλαιο και μερικές δεκάδες δεξαμενόπλοια LNG και LPG που περιμένουν να βγουν από τα Στενά”. Αυτά τα είπε χθες, μιλώντας στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, η Σταυριάνα Ασπρογιαννίδου, Managing Director της Howden Marine.

Για να έχουμε μια εικόνα πόσο κρίσιμο είναι το ενεργειακό ζήτημα για την τσέπη μας …

& Κατά 22% μειώθηκαν τα ατυχήματα στον Αυτοκινητόδρομο Αιγαίου το 2025 σε σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά. Σύμφωνα με τα στοιχεία, που παρουσίασε η παραχωρησιούχος εταιρεία, από τα 628 ατυχήματα υπήρξαν μόλις 2 θανατηφόρα.

Η πρόληψη στους εθνικούς δρόμους θα μπορούσε να έχει ακόμα καλύτερα αποτελέσματα αν λειτουργούσαν συστηματικά τα ραντάρ. Αρκεί να σκεφτεί κανείς ότι στις σήραγγες των Τεμπών η ταχύτητα όλων των διερχόμενων οχημάτων παρακολουθείται διαρκώς από τις κάμερες της «Αυτοκινητόδρομος». Λέγεται ότι η Τροχαία αποφεύγει να συνδεθεί και να καταγράφει τους παραβάτες διότι …δεν το θέλει το αρμόδιο υπουργείο. Το πολιτικό κόστος πάνω και από τις ανθρώπινες ζωές …

@ Αφγανός στα δικαστήρια της Λάρισας έφαγε ποινή …170 χρόνια κάθειρξης για προώθηση 32 μεταναστών στο εσωτερικό της χώρας. Κόψτε κάτι διότι με τέτοιες εξωπραγματικές ποινές θα ανέβουν τα κόμιστρα των διακινητών. Οι θαλασσοπνιγμένοι θα την πληρώσουν πάλι…

^ Η ιστορία του ΟΠΕΚΕΠΕ στα Τρίκαλα στοίχισε ήδη τη μελλοντική παρουσία μιας εκ των τριών βουλευτών της ΝΔ καθώς η Κατερίνα Παπακώστα δήλωσε ότι δεν θα είναι ξανά υποψήφια. Οι γνωρίζοντες τα εσωκομματικά λένε ότι στη θέση της θα κατέβει η αντιδήμαρχος Κοινωνικής Μέριμνας του Δήμου Τρικκαίων Δήμητρα Νάτσινα. Είναι γιατρός στο επάγγελμα και δηλώνει «πάντα έτοιμη»…

$ Ολοκληρώθηκε, μαθαίνουμε, το κάστινγκ του Κώστα Τσιάνου στην Αθήνα για τον «Ματωμένο Γάμο» για λογαριασμό του Θεσσαλικού Θεάτρου. Οι παραστάσεις θα ξεκινήσουν τον Ιούλιο και εντάσσονται στα πενηντάχρονα του Θεσσαλικού. Από ηθοποιούς, μεταξύ άλλων, θα είναι η Νίκη Παλλικαράκη και η Τζένη Καζάκου η οποία είναι εγγονή της Καρέζη…



Η φωτογραφία είναι από τις κάμερες της «Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου» και δείχνει αυτοκίνητο που ετοιμάζεται να μπει στο αντίθετο ρεύμα.

Το πιλοτικό σύστημα ανίχνευσης αντίθετης κίνησης που χρησιμοποιεί η εταιρεία, οδήγησε στη μείωση των περιστατικών κατά 90%, αποδεικνύοντας την αξία της έγκαιρης τεχνολογικής παρέμβασης. Ωστόσο το φαινόμενο δεν είναι εύκολο να εξαλειφθεί. Σύντομα αναμένεται ένα δραστικό εργαλείο που θα λύσει τα χέρια της Τροχαίας. Είναι τα ειδικά καρφιά που τα ρίχνουν στο δρόμο ξεφουσκώνοντας τα λάστιχα του παραβατικού αυτοκινήτου μέσα σε 20 δευτερόλεπτα, οπότε ακινητοποιείται. Τα 20 δευτερόλεπτα είναι χρόνος απαραίτητος ώστε τα λάστιχα να χάσουν σταδιακά τον αέρα τους χωρίς το όχημα να ανατραπεί.

Με τις πλάτες του «Ταμείου»

Το αποτύπωμα των δυο Συνεταιριστικών Τραπεζών της περιοχή μας (Θεσσαλίας και Καρδίτσας) στις χορηγήσεις δανείων το 2025 είναι αξιοσημείωτο καθώς σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος οι δυο Θεσσαλικές -μαζί με την Χανίων-, χορήγησαν περίπου 1 δις. ευρώ.

Σε ότι αφορά τις συστημικές, σύμφωνα με τα αποτελέσματα για το 2025, η Eurobank χορήγησε νέα δάνεια 5,3 δισ. ευρώ, η Εθνική Τράπεζα 3,5 δισ. ευρώ, η Τράπεζα Πειραιώς 3,9 δισ. ευρώ και η Alpha Bank 3,5 δισ. ευρώ. Αθροιστικά, δηλαδή, οι 4 συστημικές τράπεζες χορήγησαν 16,2 δισ. ευρώ νέα δάνεια, ξεπερνώντας κατά πολύ τον αρχικό στόχο (13 δισ. ευρώ).

Από την πλευρά των μη συστημικών, η CrediaBank ανακοίνωσε νέες εκταμιεύσεις 3,4 δισ. ευρώ και η Optima bank 3,7 δισ. ευρώ, δηλαδή αθροιστικά 7,1 δισ. ευρώ.

Βεβαίως ας είναι καλά το Ταμείο Ανάκαμψης (RRF). Οι τράπεζες, το χρησιμοποίησαν ως κύριο μοχλό πιστωτικής επέκτασης. Ανάλογα με την κατηγορία, το 40% έως 55% των δανείων που έδωσαν συγχρηματοδοτείται από το RRF …

% Το ακούσαμε και αυτό μέσα στον ξεπεσμό της καθημερινής πολιτικής αντιπαράθεσης. Ο ευρωβουλευτής Κώστας Αρβανίτης, του ΣΥΡΙΖΑ, δήλωσε ότι οι τελευταίες εκλογές ήταν …πειραγμένες. Όχι οι ευρωεκλογές που εξελέγη ο ίδιος, οι βουλευτικές …

^ Πωλείται η εμβληματική γωνία που στεγάζει το Καφέ «Κούπα» στη Νέα Πολιτεία, στη Λάρισα.

Το ακίνητο ανήκει σε Τρικαλινό μετανάστη στην Αυστρία. Τιμή αλμυρή…

*Διατεθειμένο να μετονομάσει σε «Ντόνιλαντ» μια περιοχή του Ντονμπάς που διεκδικείται από τη Ρωσία στην ανατολική Ουκρανία παρουσιάζεται το Κίεβο, προκειμένου να καλοπιάσει τον Αμερικανό πρόεδρο.

Τι να κάνουν και οι φουκαράδες οι Ουκρανοί, έχουν μπλέξει άσχημα με τον πόλεμο και προσπαθούν να κατεβάσουν ιδέες για να κολακέψουν τον διαταραγμένο. Άλλωστε έχουμε και άλλα ιστορικά παραδείγματα κολακείας με ονοματοδοσία. Η Τσαρίτσιν έγινε Στάλινγκραντ προς τιμήν του Ιωσήφ Στάλιν, σε μια περίοδο αρρωστημένης προσωπολατρίας…

@ Περί τα 150 εκατομμύρια ευρώ από αγροτικές επιδοτήσεις λείπουν από τον θεσσαλικό κάμπο. Αυτό δηλώνει ο πρόεδρος του ΓΕΩΤΕΕ Κεντρικής Ελλάδας Δημήτρης Ντογκούλης (Θεσσαλία TV). Πρόκειται για χρήματα που επρόκειτο να καταβληθούν τον περασμένο Δεκέμβριο και τώρα πάνε για τέλος Μάϊου. Οι συνέπειες στην αγορά; Αφήστε καλύτερα…Όλο το αγροτικό κύκλωμα της οικονομίας στα χωριά βογκάει, ακούγονται οιμωγές ολούθε …

By Kostas Tolis

