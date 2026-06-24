Οι μηχανές GIME της Portioli κλέβουν την καρδιά της ελληνικής αγοράς καφέ

Σε μια περίοδο όπου η αγορά του επαγγελματικού καφέ στην Ελλάδα αναζητά συνεχώς ποιοτικότερο εξοπλισμό και καινοτόμες λύσεις, οι ιταλικές μηχανές espresso της GIME καταγράφουν ολοένα και μεγαλύτερη παρουσία σε καφετέριες, ξενοδοχεία και χώρους εστίασης σε όλη τη χώρα.

Η GIME αποτελεί μία από τις πλέον αναγνωρισμένες ιταλικές εταιρείες κατασκευής επαγγελματικών μηχανών espresso και ανήκει εξ ολοκλήρου στον Όμιλο Portioli, έναν από τους ιστορικότερους οίκους καφέ της Ιταλίας. Η φιλοσοφία της βασίζεται στη δημιουργία μηχανών που συνδυάζουν την τεχνολογική καινοτομία, την εργονομία, την αξιοπιστία και τον σύγχρονο σχεδιασμό, προσφέροντας στους επαγγελματίες του καφέ ένα ολοκληρωμένο εργαλείο εργασίας.

Η επιτυχία της GIME στηρίζεται στην άρτια συνεργασία των μηχανικών και ηλεκτρονικών συστημάτων των μηχανών της, στη φιλικότητα προς τον χρήστη και στη σταθερή ποιότητα εκχύλισης, στοιχεία που αποτελούν βασικές απαιτήσεις των σύγχρονων barista. Παράλληλα, η εταιρεία επιδιώκει να δημιουργεί ένα ενιαίο οικοσύστημα καφέ, όπου ο εξοπλισμός λειτουργεί σε απόλυτη αρμονία με τα χαρμάνια Portioli.

Στην Ελλάδα, καθοριστική για την ανάπτυξη του brand είναι η συμβολή του θεσσαλού Νίκου Παπά (με καταγωγή από τα Τρίκαλα), επίσημου αντιπροσώπου της Portioli, ο οποίος τα τελευταία χρόνια έχει επενδύσει συστηματικά στην προώθηση τόσο των ιταλικών χαρμανιών όσο και των μηχανών GIME. Μέσα από ένα συνεχώς αναπτυσσόμενο δίκτυο συνεργατών και επαγγελματιών του χώρου της εστίασης, έχει συμβάλει σημαντικά στη γνωριμία της ελληνικής αγοράς με τη φιλοσοφία και την τεχνογνωσία του ομίλου.

Οι επαγγελματίες που επιλέγουν τις μηχανές GIME αναγνωρίζουν την αξιοπιστία, την αντοχή και την υψηλή απόδοση που προσφέρουν στην καθημερινή λειτουργία των καταστημάτων τους, ενώ ιδιαίτερα θετικά αξιολογείται η τεχνική υποστήριξη και η εξειδίκευση που συνοδεύει τα προϊόντα.

Με τη διαρκή ανάπτυξη της κουλτούρας του ποιοτικού espresso στην Ελλάδα, η παρουσία της GIME αναμένεται να ενισχυθεί ακόμη περισσότερο τα επόμενα χρόνια, επιβεβαιώνοντας ότι η ιταλική παράδοση στον καφέ συνεχίζει να βρίσκει πρόσφορο έδαφος στην ελληνική αγορά, με τον Νίκο Παπά να αποτελεί έναν από τους βασικούς πρεσβευτές αυτής της προσπάθειας.

Κώστας Τόλης, thessaliaeconomy.gr

Οι φωτογραφίες είναι από το Peros – Kafe – bar- restaurant, στο Κολωνάκι, το οποίο χρησιμοποιεί μηχανή καφέ GIME. Στην τελευταία φωτογραφία ο Νίκος Παπάς, της Portioli, με τον θεσσαλό Κρίς Σπύρου πρόεδρο της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης και παρέα φίλων στο ίδιο κατάστημα.