Μια ιδιαίτερα σημαντική διάκριση για τη Θεσσαλία και την ελληνική κοινότητα κυβερνοασφάλειας αποτελεί η επιλογή του Νίκου Βούρδα του Χρήστου, γνωστού διεθνώς στον χώρο της κυβερνοασφάλειας ως nickvourd ή αλλιώς NCV, ως ομιλητή στο μεγαλύτερο συνέδριο κυβερνοασφάλειας και ηθικού hacking παγκοσμίως.

Πρόκειται για το DEF CON, ένα από τα σημαντικότερα και πλέον αναγνωρισμένα συνέδρια κυβερνοασφάλειας στον κόσμο, το οποίο πραγματοποιείται κάθε χρόνο στο Λας Βέγκας των Ηνωμένων Πολιτειών και προσελκύει περισσότερους από 40.000 επισκέπτες ετησίως. Με ιστορία 34 ετών, το DEF CON φιλοξενεί κάθε χρόνο τις κορυφαίες ερευνητικές εργασίες στον τομέα της κυβερνοασφάλειας, ενώ η διαδικασία επιλογής των ομιλητών χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερα αυστηρά κριτήρια. Η συμμετοχή ως ομιλητής θεωρείται μία από τις υψηλότερες διακρίσεις στον χώρο της κυβερνοασφάλειας.

Ο νεαρός Καρδιτσιώτης, ο οποίος τα τελευταία δύο χρόνια ζει και εργάζεται στο Σικάγο των Ηνωμένων Πολιτειών, έπειτα από επαγγελματική μετακίνησή του σε αμερικανική εταιρεία λόγω της εξειδίκευσής του στον τομέα της κυβερνοασφάλειας, πραγματοποίησε μαζί με τον συνάδελφό του, Κυπριανό Βασιλόπουλο, μια πρωτοποριακή έρευνα σχετικά με τις πύλες αποστολής μηνυμάτων (SMS gateways).

Κατά τη διάρκεια της έρευνάς τους εντόπισαν κρίσιμες αδυναμίες ασφαλείας σε υποδομές Kannel SMS Gateway, ένα ευρέως χρησιμοποιούμενο λογισμικό ανοικτού κώδικα για τη διαχείριση και δρομολόγηση μηνυμάτων SMS. Οι αδυναμίες αυτές θα μπορούσαν, υπό συγκεκριμένες συνθήκες, να επιτρέψουν σε έναν επιτιθέμενο να αποστέλλει πλαστά μηνύματα τα οποία εμφανίζονταν ως νόμιμα και προέρχονταν από μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες όπως η Facebook, η Google και το X (πρώην Twitter), αλλά και από τραπεζικά ιδρύματα, με στόχο την παραπλάνηση των παραληπτών. Οι δύο ερευνητές ακολούθησαν τη διαδικασία υπεύθυνης γνωστοποίησης ευπαθειών, ενημερώνοντας άμεσα τους παρόχους των υπηρεσιών.

Η ερευνητική τους εργασία υποβλήθηκε στην οργανωτική επιτροπή του DEF CON, η οποία ανακοίνωσε επίσημα την αποδοχή της πρότασής τους. Ως αποτέλεσμα, οι δύο ερευνητές θα παρουσιάσουν την έρευνά τους από τις 6 έως τις 9 Αυγούστου 2026 στο Las Vegas Convention Center, στο πλαίσιο του DEF CON 34.

Όσον αφορά τον Νίκο Βούρδα, γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Καρδίτσα, όπου έζησε μέχρι την ηλικία των 18 ετών. Στη συνέχεια σπούδασε στη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στην Κοζάνη, από όπου αποφοίτησε με πτυχίο και Integrated Master. Έκτοτε δραστηριοποιείται επαγγελματικά στον τομέα της επιθετικής κυβερνοασφάλειας και των δοκιμών διείσδυσης (Penetration Testing), συμμετέχοντας σε έργα κυβερνοασφάλειας για μεγάλους οργανισμούς και επιχειρήσεις σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η επιτυχία αυτή αποτελεί μια σημαντική διεθνή αναγνώριση τόσο για τον ίδιο όσο και για την Καρδίτσα, αποδεικνύοντας ότι νέοι επιστήμονες από την ελληνική περιφέρεια μπορούν να διακριθούν στα υψηλότερα επίπεδα της παγκόσμιας τεχνολογικής και ερευνητικής κοινότητας.

thessaliaeconomy.gr (με πληροφορίες από karditsapress.gr)