Πενταετές σχέδιο για την ενίσχυση της πρωτογενούς παραγωγής στην Ήπειρο και τον διπλασιασμό της παραγωγής γάλακτος δρομολογεί η γαλακτοβιομηχανία ΔΩΔΩΝΗ, σύμφωνα με όσα ανέφερε ο Σύμβουλος Διοίκησης της εταιρείας, Μιχάλης Σαράντης, στο 5ο Cantina Academy στα Ιωάννινα.

Όπως εξήγησε, η εταιρεία έχει ήδη προχωρήσει σε χαρτογράφηση της παραγωγικής βάσης της περιοχής και σχεδιάζει στοχευμένη συνεργασία με περίπου 400 παραγωγούς, με στόχο την ουσιαστική ενίσχυση της τοπικής γαλακτοκομίας και την αύξηση της διαθέσιμης πρώτης ύλης.

«Θα εστιάσουμε σε περίπου 400 παραγωγούς για να διπλασιάσουμε την παραγωγή γάλακτος στην Ήπειρο», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Το σχέδιο, όπως είπε, εκτείνεται σε ορίζοντα πενταετίας και αποσκοπεί στην ενίσχυση της αυτάρκειας της περιοχής και στη διασφάλιση σταθερής ανάπτυξης της παραγωγικής βάσης που στηρίζει τη φέτα και τα υπόλοιπα προϊόντα της ΔΩΔΩΝΗ.

«Η γραφειοκρατία το μεγαλύτερο εμπόδιο για την ανάπτυξη»

Στην ίδια παρέμβαση, ο κ. Σαράντης ανέδειξε τα διαχρονικά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο αγροδιατροφικός τομέας, με αιχμή τη γραφειοκρατία και τις καθυστερήσεις στις αδειοδοτήσεις επενδύσεων.

«Μπορεί να ακούγεται κοινότυπο, αλλά η γραφειοκρατία είναι πάρα πολύ σημαντικό πρόβλημα», τόνισε, επισημαίνοντας ότι αποτελεί βασικό ανασταλτικό παράγοντα για την ανάπτυξη της μεταποίησης και των επενδύσεων στην περιφέρεια.

Παράλληλα, στάθηκε στις καθυστερήσεις που καταγράφονται στην έκδοση πιστοποιητικών εξαγωγών, αποδίδοντάς τες εν μέρει στην υποστελέχωση των κτηνιατρικών υπηρεσιών και στην πίεση που έχει δημιουργήσει η αντιμετώπιση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων.

Χρησιμοποιώντας τη ΔΩΔΩΝΗ ως παράδειγμα, σημείωσε ότι η εταιρεία εξάγει σε 57 χώρες, με τις διαδικασίες πιστοποίησης να αποτελούν καθημερινή πρόκληση.

«Τα πιστοποιητικά για τις εξαγωγές είναι πραγματικά ένας Γολγοθάς για την καθημερινότητα και των υπηρεσιών και των επιχειρήσεων», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Φέτα: 55.000 κτηνοτρόφοι και 300 τυροκομεία στο επίκεντρο

Ο πρόεδρος της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Φέτας και Σύμβουλος Διοίκησης της ΔΩΔΩΝΗ αναφέρθηκε επίσης στον καθοριστικό ρόλο της φέτας στην ελληνική οικονομία.

Όπως σημείωσε, η Διεπαγγελματική εκπροσωπεί περίπου 55.000 κτηνοτρόφους και 300 τυροκομεία σε όλη τη χώρα, γεγονός που αποτυπώνει το μέγεθος του κλάδου.

Η φέτα, όπως τόνισε, αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα εξαγώγιμα προϊόντα της Ελλάδας, με ισχυρή συμβολή στο εμπορικό ισοζύγιο και διαρκώς αυξανόμενη παρουσία στις διεθνείς αγορές.

Ευλογιά αιγοπροβάτων: απώλειες έως 400.000 ζώα και πίεση στην παραγωγή

Σημαντική αναφορά έκανε και στην ευλογιά των αιγοπροβάτων, την οποία χαρακτήρισε ως τη μεγαλύτερη πρόκληση για τον κλάδο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, έχουν θανατωθεί περίπου 400.000 αιγοπρόβατα, με αποτέλεσμα τη μείωση της παραγωγής γάλακτος κατά 60.000 έως 80.000 τόνους και αντίστοιχα απώλεια 15.000 έως 20.000 τόνων φέτας.

Η εξέλιξη αυτή έχει οδηγήσει και σε ιστορικά υψηλές τιμές γάλακτος, ενώ η αναπλήρωση του ζωικού κεφαλαίου καθυστερεί λόγω των ευρωπαϊκών διαδικασιών και των περιορισμών μετά τα κρούσματα.

Εργατικό δυναμικό και εξαγωγές

Ο κ. Σαράντης αναφέρθηκε επίσης στην έλλειψη εργατικού δυναμικού, η οποία επηρεάζει τη λειτουργία των επιχειρήσεων και την τοπική οικονομία.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στις δυσκολίες των εξαγωγικών διαδικασιών, χαρακτηρίζοντας την έκδοση πιστοποιητικών «καθημερινό αγώνα» για επιχειρήσεις και δημόσιες υπηρεσίες.

Νοθεία στη φέτα και διεθνής εικόνα του προϊόντος

Αναφερόμενος στο ζήτημα της νοθείας, εμφανίστηκε κατηγορηματικός, ζητώντας τεκμηρίωση για κάθε καταγγελία.

«Δεν δέχομαι να κατηγορείται το εθνικό προϊόν που λέγεται φέτα χωρίς στοιχεία», υπογράμμισε, σημειώνοντας ότι η Διεπαγγελματική δεν έχει λάβει πρόσφατα τεκμηριωμένες καταγγελίες.

Παράλληλα, εμφανίστηκε αισιόδοξος για τη διεθνή θέση της φέτας, τονίζοντας ότι πρόκειται για κατοχυρωμένο προϊόν ΠΟΠ της ΕΕ, με ισχυρό καθεστώς προστασίας.

Η δυναμική του ελληνικού γιαουρτιού

Στην ίδια τοποθέτηση, υπογράμμισε την ισχυρή πορεία του ελληνικού γιαουρτιού στις διεθνείς αγορές, αναφέροντας ότι καταγράφει ανάπτυξη που ξεπερνά το 30%.

Καινοτομία, οικογενειακό μοντέλο και χρηματιστήριο

Κλείνοντας, ο κ. Σαράντης αναφέρθηκε στη στρατηγική της ΔΩΔΩΝΗ, υπογραμμίζοντας τη σημασία της διαρκούς καινοτομίας και της καθημερινής ενασχόλησης με τη λειτουργία της επιχείρησης.

Αναφερόμενος στο γεγονός ότι η εταιρεία δεν επέλεξε την είσοδο στο χρηματιστήριο, εξήγησε ότι το μοντέλο ανάπτυξης βασίζεται στη σταθερή παρουσία στη διοίκηση και στη μακροπρόθεσμη επιχειρησιακή στρατηγική.

«Το μεγαλύτερο και το πιο ισχυρό όπλο του επιχειρηματία για να πάει καλά είναι να ασχολείται με τη δουλειά του, συνέχεια», σημείωσε.

thessaliaeconomy.gr απο epiruspost.gr