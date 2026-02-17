Στον Όμιλο ΗΡΑΚΛΗΣ, μέλος της Holcim, υποδεχόμαστε τη νέα χρονιά με συνέπεια στη στρατηγική μας κατεύθυνση, με απόλυτη προτεραιότητα στην Υγεία & Ασφάλεια και με σαφή δέσμευση στην υλοποίηση ενός φιλόδοξου επενδυτικού και περιβαλλοντικού πλάνου.

Στην καθιερωμένη εκδήλωση κοπής της πρωτοχρονιάτικης πίτας στο Εργοστάσιο Βόλου, οι άνθρωποι του Ομίλου αντάλλαξαν ευχές, ανασκόπησαν μια χρονιά σημαντικών εξελίξεων και επενδύσεων και μοιράστηκαν τις προτεραιότητες για το 2026.

Τον Αγιασμό τέλεσε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Δημητριάδος και Αλμυρού κ. Ιγνάτιος.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν εργαζόμενοι του εργοστασίου, εκπρόσωποι της Διοίκησης του Ομίλου, η Βουλευτής Μαγνησίας κα Ζέττα Μακρή, η οποία απηύθυνε χαιρετισμό, καθώς και εκπρόσωποι της πολιτικής ζωής, της τοπικής αυτοδιοίκησης και θεσμικών φορέων.

Ξεχωριστή στιγμή της εκδήλωσης αποτέλεσε η τοποθέτηση του Διευθύνοντος Συμβούλου του Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ, Δημήτρη Χανή, ο οποίος δήλωσε μεταξύ άλλων: «Το 2025 αποτέλεσε χρονιά-ορόσημο για τον Όμιλο ΗΡΑΚΛΗΣ. Η θεμελίωση του έργου Olympus σηματοδότησε την έμπρακτη δέσμευσή μας να πρωταγωνιστήσουμε στον μετασχηματισμό της τσιμεντοβιομηχανίας προς ένα μοντέλο χαμηλότερου ανθρακικού αποτυπώματος, ευθυγραμμισμένο με τους στόχους μας για το 2030 και την κλιματική ουδετερότητα. Παράλληλα, υλοποιούμε ένα συνεκτικό επενδυτικό πρόγραμμα, με έμφαση στον εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού των μονάδων μας, στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, στην αύξηση της χρήσης εναλλακτικών καυσίμων και στην περαιτέρω ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς μας. Οι επενδύσεις μας, ωστόσο, δεν αφορούν μόνο υποδομές και τεχνολογία. Αφορούν πρωτίστως τους ανθρώπους μας. Εκείνους που με τεχνογνωσία, υπευθυνότητα και αφοσίωση υλοποιούν καθημερινά το όραμά μας.»

Από την πλευρά του, ο Διευθυντής του Εργοστασίου Βόλου, Γιώργος Κατερέλος, δήλωσε: «Η σημερινή εκδήλωση αποτελεί για όλους εμάς μια ευκαιρία να επαναβεβαιώσουμε τη θεμελιώδη μας αρχή: τίποτα δεν είναι πιο σημαντικό από την Υγεία και την Ασφάλεια των ανθρώπων μας. Η ασφάλεια δεν είναι απλώς διαδικασία, είναι κουλτούρα, στάση ζωής και καθημερινή ευθύνη. Το 2025, αυτή η ευθύνη μεταφράστηκε σε επενδύσεις, σε εξοπλισμό και υποδομές, εντατική εκπαίδευση, ενίσχυση της πρόληψης και παρεμβάσεις που βελτιώνουν ουσιαστικά το εργασιακό περιβάλλον. Παράλληλα, προχωρούμε με συνέπεια στον περιβαλλοντικό μετασχηματισμό του εργοστασίου, αξιοποιώντας σύγχρονες τεχνολογίες που μειώνουν το αποτύπωμά μας και ενισχύουν τη βιώσιμη λειτουργία μας. Με υπευθυνότητα και διαφάνεια, ενδυναμώνουμε τη σχέση εμπιστοσύνης με την τοπική κοινωνία και τους θεσμούς, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο μας ως σταθερού και αξιόπιστου βιομηχανικού εταίρου για την περιοχή.»