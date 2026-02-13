«Λάρισα Θερμοηλεκτρική»: Ορίζοντας διετίας για την λειτουργία του σταθμού στη ΒΙ.ΠΕ. Λάρισας

Σε τροχιά υλοποίησης μπαίνει η μονάδα ηλεκτροπαραγωγής «Λάρισα Θερμοηλεκτρική», το mega έργο που αποτελεί καρπό ελληνοϊσραηλινής συνεργασίας στη Λάρισα, καθώς εντός του 2026 αναμένεται να ξεκινήσουν οι κατασκευαστικές εργασίες για τη μονάδα.

Το έργο, καθαρής ισχύος 792 MW, έχει ορίζοντα ολοκλήρωσης τον Φεβρουάριο του 2028, οπότε και προγραμματίζεται να συνδεθεί με το σύστημα.

Το project υλοποιείται μέσω της εταιρείας «Λάρισα Θερμοηλεκτρική» και αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες εγχώριες ενεργειακές επενδύσεις φτάνοντας τα 600 εκατ. ευρώ. Στο μετοχικό σχήμα συμμετέχουν η ΔΕΠΑ Εμπορίας, η EUSIF Larissa Α.Ε. και η Volton Α.Ε., ενώ παραμένει μέτοχος και η ισραηλινών συμφερόντων Clavenia Ltd., η οποία μέχρι πρότινος ήταν ο μοναδικός μέτοχος της εταιρείας.

Το αμέσως επόμενο διάστημα αναμένεται η οριστική επενδυτική απόφαση (Final Investment Decision – FID), η οποία θα ενεργοποιήσει και τυπικά την έναρξη των έργων. Την ίδια ώρα, «τρέχουν» παράλληλα όλες οι κρίσιμες διαδικασίες υποστήριξης, ώστε να διασφαλιστεί η τήρηση του χρονοδιαγράμματος.

Κομβικής σημασίας θεωρείται η ένταξη στο δεκαετές πρόγραμμα ανάπτυξης 2025–2034 του ΔΕΣΦΑ του έργου κατασκευής αγωγού μεταφοράς φυσικού αερίου υψηλής πίεσης. Ο αγωγός θα έχει διάμετρο 14 ιντσών, πίεση 80 barg και μήκος περίπου 1,1 χιλιόμετρο, ενώ προβλέπεται και η δημιουργία μετρητικού σταθμού που θα εξυπηρετεί τη νέα μονάδα.

Παράλληλα, έχει «κλειδώσει» και ο βασικός ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός, καθώς έχει συναφθεί συμφωνία με τη Mitsubishi για την προμήθεια της τουρμπίνας, με συγκεκριμένο slot παράδοσης. Η επιλογή αυτή σηματοδοτεί και τη μετάβαση του έργου σε πιο προηγμένη τεχνολογία, καθώς θα αξιοποιηθεί ο αεριοστρόβιλος τύπου M701JAC.

Η νέα μονάδα θα κατασκευαστεί στη Βιομηχανική Περιοχή Λάρισας και θα λειτουργεί με καύσιμο φυσικό αέριο, σε διάταξη συνδυασμένου κύκλου (CCGT). Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, θα αποτελεί το πιο αποδοτικό εργοστάσιο του είδους του στην Ελλάδα, με καθαρή θερμική απόδοση που φθάνει το 62,6%, τοποθετώντας το έργο ανάμεσα στα πλέον αποδοτικά CCGT και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Σημειώνεται ότι τον ρόλο του energy manager, καθώς και την εμπορική προμήθεια φυσικού αερίου για τη λειτουργία της μονάδας, θα αναλάβει η ΔΕΠΑ Εμπορίας. Παράλληλα, η μονάδα έχει σχεδιαστεί με προοπτική να υποστηρίξει τη σταδιακή ενσωμάτωση πράσινου υδρογόνου στο ενεργειακό μείγμα, στοιχείο που της προσδίδει στρατηγική σημασία στο πλαίσιο της ενεργειακής μετάβασης.

Η «Λάρισα Θερμοηλεκτρική» αναμένεται να συγκαταλεχθεί στους πλέον αποδοτικούς σταθμούς συνδυασμένου κύκλου σε ευρωπαϊκό επίπεδο, συμβάλλοντας στον μετασχηματισμό του εγχώριου ενεργειακού συστήματος.

Στο ευρύτερο επενδυτικό πλάνο εντάσσεται και η ανάπτυξη μονάδας αποθήκευσης υδρογόνου, προϋπολογισμού 70–100 εκατ. ευρώ, με χαρακτηριστικά εποχιακής αποθήκευσης (seasonal storage). Η συγκεκριμένη τεχνολογία επιτρέπει τη διατήρηση ενέργειας για μεγάλα χρονικά διαστήματα, από μήνες σε μήνες, εξασφαλίζοντας επάρκεια και σταθερότητα του συστήματος σε περιόδους μειωμένης παραγωγής από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

Με τον τρόπο αυτό, το έργο επιχειρεί να αντιμετωπίσει ένα από τα βασικά διαρθρωτικά ζητήματα των ΑΠΕ, περιορίζοντας τις αναγκαστικές περικοπές ενέργειας (curtailment) και βελτιώνοντας τη συνολική αξιοποίηση της παραγόμενης πράσινης ισχύος.

energymag.gr