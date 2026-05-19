Η ΟΛΥΜΠΟΣ στην κορυφή του κόσμου, κατακτώντας για δεύτερη φορά το διεθνές βραβείο στα WorldStar Packaging Awards!

Η ΟΛΥΜΠΟΣ κατέκτησε για δεύτερη φορά μία από τις σημαντικότερες διεθνείς διακρίσεις στον χώρο της συσκευασίας, ανεβαίνοντας στην κορυφή των WorldStar Packaging Awards 2026 και επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της ελληνικής καινοτομίας σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η νέα μεγάλη επιτυχία της θεσσαλικής γαλακτοβιομηχανίας σφραγίστηκε στο Ντίσελντορφ της Γερμανίας, στο πλαίσιο της διεθνούς έκθεσης Interpack 2026, όπου η νέα συσκευασία γιαουρτιού της ΟΛΥΜΠΟΣ ξεχώρισε ανάμεσα σε συμμετοχές κορυφαίων εταιρειών από όλο τον κόσμο.

Η διάκριση ήρθε λίγους μήνες μετά την κατάκτηση του χρυσού βραβείου στα ελληνικά Packaging Awards 2025, ανοίγοντας τον δρόμο για τη συμμετοχή της εταιρείας στον κορυφαίο παγκόσμιο διαγωνισμό συσκευασίας. Η ελληνική πρόταση αξιολογήθηκε από διεθνή επιτροπή ειδικών και αναδείχθηκε ως μία από τις πιο καινοτόμες και βιώσιμες λύσεις της χρονιάς.

Στο επίκεντρο της βράβευσης βρέθηκε η νέα οικολογική συσκευασία γιαουρτιού, που αναπτύχθηκε σε συνεργασία με την Kotronis Packaging και συνδυάζει τεχνολογία, λειτουργικότητα και περιβαλλοντική ευαισθησία.

Η νέα συσκευασία:

χρησιμοποιεί 25% λιγότερο πλαστικό,

αποτελείται κατά 50% από ανακυκλωμένο υλικό,

διαθέτει πλήρως ανακυκλώσιμη δομή mono-material,

ενώ σχεδιάστηκε ώστε να μειώνει σημαντικά το περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Για την ΟΛΥΜΠΟΣ, η διεθνής αυτή αναγνώριση αποτελεί επιβεβαίωση της στρατηγικής της για βιώσιμη ανάπτυξη και καινοτομία, σε πλήρη ευθυγράμμιση με τις νέες ευρωπαϊκές απαιτήσεις του νόμου PPWR για τις συσκευασίες και την κυκλική οικονομία.

Η βράβευση θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική όχι μόνο για την ίδια την εταιρεία αλλά και για την ελληνική βιομηχανία τροφίμων συνολικά, καθώς αποδεικνύει ότι ελληνικές επιχειρήσεις μπορούν να πρωταγωνιστούν διεθνώς σε τομείς υψηλής τεχνογνωσίας και σύγχρονου σχεδιασμού.

Στην κεντρική φωτογραφία, από αριστερά: Luciana Pellegrino (πρόεδρος World Packaging Organization), Λάζαρος Κούρτης (Δ/νση R&D), Νικόλαος Μάρκου (Δ/νση R&D Συσκευασιών), Δημήτρης Λαίτσας (Δ/νση Προμηθειών), Βιργινία Τζάνη (Μηχανικός Συσκευασιών), Ιωάννα Κυριαζή (Kotronis)”