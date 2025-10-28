Η Θεόνη υπολογίζει σε τζίρο 40 εκ. ευρώ το 2025

Τα 40 εκατ. ευρώ αναμένεται να αγγίξουν εφέτος οι πωλήσεις της A.H.B. Group του ελληνοαμερικανού Δημήτρη Τσέλιου, γνωστής από το φυσικό μεταλλικό νερό Θεόνη, σημειώνοντας άλμα 25% σε σχέση με το 2024.

Ο τρίτος μεγαλύτερος παίκτης στην αγορά του εμφιαλωμένου νερού έχοντας ξεπεράσει τα περσινά προβλήματα στην παραγωγή κινείται έντονα ανοδικά με ρυθμό που ξεπερνά το +15%, όπως ανέφερε ο πρόεδρος και CEO της εταιρείας στο περιθώριο της εκδήλωσης με αφορμή τη δωρεά 20 ηχητικών φαναριών και αιτία την ολοκλήρωση της τοποθέτησής τους σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής σε κεντρικές διαβάσεις του κέντρου των Αθηνών.

Το δυναμικό comeback έρχεται δύο χρόνια μετά την καταστροφική θεομηνία Daniel, που τον Σεπτέμβριο του 2023 έπληξε τη Θεσσαλία αφήνοντας βαθιά σημάδια στην παραγωγική δυναμικότητα της εταιρείας. Η παραγωγική μονάδα έμεινε κλειστή για δύο μήνες το τέλος εκείνης της χρονιάς, ενώ χρειάστηκαν έξι ολόκληροι μήνες για την επιστροφή σε κανονικούς ρυθμούς. Η πτώση των όγκων έφτασε το 10-15%, ενώ οι οικονομικές ζημιές ανήλθαν περίπου στα 2,7 εκατ. ευρώ, ποσό που καλύφθηκε από ασφαλιστική εταιρεία και ίδια κεφάλαια.

Αλλά τα προβλήματα δεν σταμάτησαν εκεί. Τον Αύγουστο του 2024, προέκυψε ζημιά σε ηλεκτρολογικό πίνακα του εργοστασίου, η οποία είχε ως αποτέλεσμα προσωρινή διακοπή της παραγωγής για σημαντικό χρονικό διάστημα. Η εταιρεία υπέβαλε το σύνολο των απαιτούμενων εγγράφων στην ασφαλιστική εταιρεία και εισέπραξε τον Σεπτέμβριο του 2025 αποζημίωση ύψους 500.000 ευρώ.

Αύξηση κερδών 39%

Παρά τις περιπέτειες, τα οικονομικά αποτελέσματα της χρήσης 2024 αποδεικνύουν την ανθεκτικότητα και τη σωστή διαχείριση από τη διοίκηση. Ο κύκλος εργασιών παρουσίασε εντυπωσιακή αύξηση 31,6% σε 32 εκατ. ευρώ έναντι 24,32 εκατ. ευρώ το 2023, χωρίς η εταιρεία να έχει προχωρήσει σε ανατιμήσεις των προϊόντων της.

Τα καθαρά κέρδη εκτοξεύθηκαν κατά 39,2% στα 2,11 εκατ. ευρώ από 1,52 εκατ. ευρώ το 2023, με το καθαρό περιθώριο κέρδους να ανεβαίνει στο 6,6% έναντι 6,2% της προηγούμενης χρήσης. Το EBITDA ενισχύθηκε ακόμη περισσότερο, κατά 48,9% στα 4,87 εκατ. ευρώ από 3,27 εκατ. ευρώ.

Το κλειδί της επιτυχίας βρίσκεται στη βελτίωση του περιθωρίου μικτού κέρδους, που αυξήθηκε στο 53,8% από 48,1% το 2023. Η σημαντική αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας, με τη θέση σε λειτουργία νέων γραμμών εμφιάλωσης -δύο για πλαστικές φιάλες PET, δύο για χάρτινες συσκευασίες και μία για γυάλινες- σε συνδυασμό με τη διαπραγμάτευση καλύτερων τιμών με τους προμηθευτές και τη βελτίωση της λειτουργικής αποδοτικότητας, αποδείχθηκαν οι καθοριστικοί παράγοντες για την ενίσχυση της κερδοφορίας.

Εσωτερικό δάνειο σε μέτοχο

Ένα στοιχείο που προκαλεί ενδιαφέρον στις οικονομικές καταστάσεις είναι το δάνειο που χορήγησε η εταιρεία προς μέτοχο και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Κατόπιν απόφασης του ΔΣ στις 30 Μαΐου 2024, η οποία αναρτήθηκε στο ΓΕΜΗ στις 26 Ιουνίου, χορηγήθηκε δάνειο με επιτόκιο 7% ετησίως, πληρωτέο στη λήξη του το 2027. Το υπόλοιπο του δανείου, συμπεριλαμβανομένων των δεδουλευμένων τόκων, στις 31 Δεκεμβρίου 2024 ανήλθε σε 1,543 εκατ. ευρώ, με τους τόκους της χρήσης να διαμορφώνονται στις 43.486 ευρώ. Η εταιρεία επισημαίνει ότι η συναλλαγή πραγματοποιήθηκε σε όρους που δεν διαφέρουν από αυτούς που θα ίσχυαν για συναλλαγές με μη συνδεδεμένα μέρη, ωστόσο δεν έχουν παρασχεθεί εξασφαλίσεις για το δάνειο.

Μερίσματα

Στο κομμάτι της απόδοσης προς τους μετόχους, η εταιρεία το 2024 διένειμε μερίσματα ύψους 1,213 εκατ. ευρώ για τη χρήση 2023.

Για τη χρήση 2024, υπάρχουν διαθέσιμα κέρδη προς διάθεση 1,424 εκατ. ευρώ, αφού αφαιρεθεί το ποσό που μεταφέρεται σε αφορολόγητο αποθεματικό και το τακτικό αποθεματικό. Η τελική απόφαση για τη διανομή μερισμάτων θα ληφθεί στην επερχόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Nίκη επί του δήμου Μουζακίου

Παράλληλα η εταιρεία, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις για το 2024, πέτυχε δικαστική νίκη έναντι του δήμου Μουζακίου, στον οποίο ανήκει η πηγή Γκούρα από όπου προέρχεται το νερό Θεόνη. Η διαμάχη αφορούσε τα τέλη δικαιώματος υδροληψίας που ο δήμος βεβαίωνε στην εταιρεία και είχε κορυφωθεί με την υποχρέωση προς τον δήμο να φτάσει τα 882.157 ευρώ στις 31 Δεκεμβρίου 2024.

Η υποχρέωση αυτή αναλυόταν σε:

Βεβαιωμένες οφειλές χρήσεων 2019-2020: 502.650 ευρώ

Οφειλές χρήσης 2018: 51.331 ευρώ

Προσαυξήσεις λόγω μη καταβολής: 69.375 ευρώ

Βεβαιωμένη οφειλή Α’ εξαμήνου 2021: 39.592 ευρώ

Πρόβλεψη οφειλής Β’ εξαμήνου 2021: 46.320 ευρώ

Ανεξόφλητες οφειλές παλαιών χρήσεων: 162.596 ευρώ

Η εταιρεία αμφισβήτησε τις απαιτήσεις αυτές και προσέφυγε δικαστικά. Όπως σημειώνεται “κατά τη διάρκεια της τρέχουσας χρήσης εκδόθηκε απόφαση του αρμοδίου Δικαστηρίου, με την οποία έγινε δεκτή η ασκηθείσα από την εταιρεία προσφυγή, ακυρώθηκαν οι βεβαιωθείσες εγγραφές στους χρηματικούς καταλόγους του Δήμου Μουζακίου και υποχρεώθηκε ο Δήμος να προβεί σε νέο, ορθό υπολογισμό των οφειλόμενων τελών”.

“Δεν υπάρχουν θέματα με τον δήμο Μουζακίου, ο νόμος έχει λύσει τα πάντα. Η τροποποίηση του νόμου που έκανε το κράτος έχει λύσει όλα τα θέματα”, διαβεβαίωσε ο κύριος Τσέλιος. Πλέον, η εταιρεία καταβάλλει το νόμιμο ποσό του 5‰ επί του τζίρου – στο ανώτατο όριο – που για το 2024 αντιστοιχεί σε περίπου 155.000 ευρώ, δηλαδή λιγότερο από το 20% των αρχικών απαιτήσεων του δήμου.

Η μάχη των μεριδίων

Στο οκτάμηνο του 2025, έως τέλος Αυγούστου, ο νερό Θεόνη κατέχει μερίδιο 9,5% σε όγκο και βρίσκεται στην τρίτη θέση στην αγορά των σούπερ μάρκετ. Ο Βίκος παραμένει στην κορυφή με 20%, ακολουθεί το Ζαγόρι με 16%, ενώ το Κορπή, που επίσης ανέκαμψε, έχει το 4,7%.

Η Θεόνη καταγράφει όμως την εντυπωσιακότερη επίδοση στην κατηγορία με άλμα 32,1% σε όγκο, ουσιαστικά ανακτώντας το χαμένο έδαφος. Συγκεκριμένα, από τα 32,056 εκατ. λίτρα την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2024, εκτοξεύθηκε στα 42,348 εκατ. λίτρα την αντίστοιχη περίοδο του 2025, κερδίζοντας πάνω από 10 εκατ. λίτρα σε όγκους.

Τα μεγαλύτερα μερίδια του σήματος καταγράφονται στην Αττική και στα hypermarkets.

Σημαντικό είναι ότι η Θεόνη δεν εστιάζει στο κανάλι του HoReCa ειμή μόνο στα premium σημεία, καθώς όπως επισημαίνει ο ιδιοκτήτης “είναι ένα κανάλι το οποίο είναι φτηνό” και δεν ταιριάζει στο προϊόν που είναι “το πιο ακριβό φυσικό μεταλλικό νερό λόγω ποιότητας”.

Το βάρος του δανεισμού

Η χρηματοδότηση των επενδύσεων βάρυνε τον ισολογισμό της εταιρείας. Τα μακροπρόθεσμα τραπεζικά δάνεια ανέρχονται σε 1,945 εκατ. ευρώ, ενώ υπάρχει και βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθέσμων δανείων 859.535 ευρώ και τραπεζικά δάνεια βραχυπρόθεσμα 1,334 εκατ. ευρώ. Το βαρύτερο κομμάτι αφορά τις υποχρεώσεις από χρηματοδοτικές μισθώσεις (leasing) που ανέρχονται σε 6,181 εκατ. ευρώ και αφορούν κυρίως την απόκτηση των γραμμών εμφιάλωσης. Οι χρεωστικοί τόκοι για το 2024 διαμορφώθηκαν στα 931.131 ευρώ έναντι 528.364 ευρώ το 2023, επιβαρύνοντας σημαντικά το αποτέλεσμα.

Κομβικό σημείο αποτέλεσε η ολοκλήρωση της επένδυσης των 10 εκατ. ευρώ στο νέο υπερσύγχρονο κέντρο logistics, το οποίο, όπως παραδέχεται ο ίδιος ο πρόεδρος, “με μεγάλο αγώνα γιατί λόγω της καταστροφής που είχαμε πάθει τον Ντάνιελ μας πήγε πίσω”. Η επένδυση αναμένεται να βελτιώσει σημαντικά την αποθήκευση, διαχείριση και διανομή των προϊόντων, μειώνοντας λειτουργικά κόστη και χρόνους παράδοσης.

Σε αναμονή για το DRS και οι σκέψεις για τη συσκευασία

Σε ό,τι αφορά την επικείμενη εφαρμογή του πολυσυζητημένου και κοστοβόρου Συστήματος Εγγυοδοτικής Επιστροφής Συσκευασιών (Deposit Return Scheme – DRS) που έχει δημιουργήσει ένα κλίμα αβεβαιότητας για όλον τον κλάδο του εμφιαλωμένου νερού η A.H.B. Group δεν συμμετέχει στη νεοσύστατη εταιρεία DRS Hellas, η οποία θα “τρέξει” το πρόγραμμα, ενώ η διοίκηση κρατάει προς το παρόν μια επιφυλακτική στάση.

“Το DRS μας προβληματίζει, ναι, αλλά όχι τόσο πολύ”, επεσήμανε ο κύριος Τσέλιος. Υπενθυμίζεται ότι η A.H.B. Group ήταν μεταξύ των πρώτων εταιρειών στην ελληνική αγορά που επένδυσε στη χάρτινη συσκευασία, η οποία σύμφωνα με τη διοίκηση είναι plant based και ανακυκλώνεται στο 100%, ακόμα και το καπάκι.

“Με το DRS η τιμή του εμφιαλωμένου νερού σε PET και χάρτινη συσκευασία (σ.σ. είναι ακριβότερη) θα είναι ίδιες”, εξηγεί ο πρόεδρος της A.H.B. Group. Βέβαια, εάν οι καταναλωτές επιστέψουν τη συσκευασία θα λάβουν πίσω το εγγυοδοτικό αντίτιμο των 0,10 ευρώ για τις συσκευασίες έως μισό λίτρο και 0,15 ευρώ για τις συσκευασίες άνω του μισού λίτρου.

Για την ώρα, η εταιρεία τηρεί στάση αναμονής. “Περιμένουμε λίγο να δούμε γενικότερα τις εξελίξεις”, τόνισε ο κύριος Τσέλιος, αφήνοντας όμως ανοιχτό το ενδεχόμενο ριζικής στρατηγικής αλλαγής. Ερωτηθεί για το αν η εταιρεία θα μπορούσε να πάει αποκλειστικά σε χάρτινη συσκευασία -είτε για να εξαιρεθεί από τις υποχρεώσεις του DRS είτε για να μειώσει τους όγκους στο PET- απάντησε με διπλωματικά: “You never know”.

Το στοίχημα των εξαγωγών

Οι εξαγωγές αποτελούν σημαντικό πυλώνα ανάπτυξης. Το 2024 αντιπροσώπευαν το 14% του συνολικού τζίρου, ποσοστό που εφέτος αναμένεται να ανέλθει στο 17%, με τη Μέση Ανατολή και την Αμερική να αποτελούν τους βασικούς στόχους.

Η αβεβαιότητα γύρω από τους δασμούς, ωστόσο, παραμένει. “Το κοιτάμε και προχωράμε αναλόγως, γιατί μία ανακοινώνονται μία δεν ανακοινώνονται”, σχολίασε ο Δημοσθένης Αναστασίου, αντιπρόεδρος της εταιρείας.

Ξανθή Γούναρη, capital.gr