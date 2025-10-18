Αυτό που δεν κατάφεραν στο παρελθόν τρεις ισχυροί επιχειρηματικοί όμιλοι, φιλοδοξεί να πετύχει ο όμιλος Κωνσταντίνου, προχωρώντας μέσω της ΤΑΛΙΜΑ Α.Ε στην εξαγορά του Fashion City Outlet, του εμπορικού κέντρου της Λάρισας. Με την κίνηση αυτή, ο ισχυρός επιχειρηματίας που δραστηριοποιείται κυρίως στη Βενεζουέλα αποκτά το δεύτερο εμπορικό του κέντρο στην Ελλάδα, μετά το Athens Metro Mall, διεκδικώντας πλέον μερίδιο σε μια αγορά που αναπτύσσεται δυναμικά και συγκεντρώνει το ενδιαφέρον μεγάλων παικτών. Στο ίδιο πεδίο, η Trade Estates του Ομίλου Fourlis έχει αναδειχθεί σε ηγετική δύναμη, διαχειριζόμενη περίπου 208.000 τετραγωνικά μέτρα εμπορικών πάρκων με αιχμή το Smart Park στα Σπάτα, ενώ η Lamda Development διαθέτει χαρτοφυλάκιο 179.000 τετραγωνικών μέτρων, γεγονός που εντείνει τον ανταγωνισμό για την πρωτοκαθεδρία στον κλάδο.

Η νέα αυτή τοποθέτηση του ομίλου Κωνσταντίνου, με επικεφαλής τον Παναγιώτη Κωνσταντίνου, έρχεται να δώσει νέα πνοή σε έναν χώρο που σημάδεψε την επιχειρηματική ιστορία της Θεσσαλίας και ταυτόχρονα να σηματοδοτήσει την επιστροφή του ομίλου σε μεγάλα projects στην Ελλάδα. Στόχος του Έλληνα ομογενή είναι η αναβάθμιση των υποδομών του εμπορικού κέντρου, με έμφαση στην ενεργειακή αποδοτικότητα, αλλά και η διαμόρφωση πολυλειτουργικών χώρων που θα ανταποκρίνονται στις νέες τάσεις του λιανεμπορίου, προσφέροντας στον επισκέπτη ολοκληρωμένες εμπειρίες αγορών και ψυχαγωγίας. Η επένδυση δεν περιορίζεται μόνο στην επιχειρηματική ανάπτυξη· φιλοδοξεί να αφήσει και ισχυρό κοινωνικό αποτύπωμα, συμβάλλοντας στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και ενισχύοντας τη δυναμική της τοπικής οικονομίας.

Η ιστορία του σημερινού Fashion City Outlet ξεκινά τον Οκτώβριο του 2008, όταν εγκαινιάστηκε το Pantheon Plaza. Με κόστος που ξεπέρασε τα 76 εκατ. ευρώ και τη σφραγίδα της Sonae Sierra σε συνεργασία με τη Rockspring Property Investment Managers, παρουσιάστηκε τότε ως η μεγαλύτερη εμπορική και ψυχαγωγική επένδυση της Θεσσαλίας. Το νέο mall διέθετε 27.000 τετραγωνικά μέτρα εκμισθώσιμης επιφάνειας, πάνω από 120 καταστήματα διεθνών και ελληνικών brands όπως H&M, Media Markt και ALDI, πολυκινηματογράφο, χώρους εστίασης και 1.500 θέσεις στάθμευσης.

Με αρχιτεκτονική εμπνευσμένη από το μυθολογικό τοπίο του Ολύμπου, το Pantheon Plaza φιλοδοξούσε να προσελκύσει 5 εκατομμύρια επισκέπτες τον πρώτο χρόνο και να δημιουργήσει 900 νέες θέσεις εργασίας. Ωστόσο, η πραγματικότητα αποδείχθηκε διαφορετική. Η οικονομική κρίση που ξέσπασε λίγους μήνες μετά τα εγκαίνια, η συρρίκνωση της αγοραστικής δύναμης και η δυσκολία να δημιουργηθεί σταθερό ρεύμα επισκεπτών οδήγησαν σε χαμηλή εμπορική απόδοση. Το mall σταδιακά άδειασε από καταστήματα, ενώ στη συνείδηση των Λαρισαίων έμεινε ως το «άδειο εμπορικό».

Στα μέσα της δεκαετίας του 2010 η Savills ανέλαβε να εκπονήσει νέο επιχειρηματικό σχέδιο, όμως οι προσπάθειες δεν ευοδώθηκαν. Η ριζική λύση ήρθε το 2018, όταν η Sonae Sierra σε συνεργασία με την επενδυτική Bluehouse αποφάσισαν επένδυση ύψους 9 εκατ. ευρώ για να μετατρέψουν τον χώρο σε εκπτωτικό κέντρο. Έτσι γεννήθηκε το Fashion City Outlet, με 20.000 τετραγωνικά μέτρα εμπορικών χώρων, περισσότερα από 70 καταστήματα, κινηματογράφο, παιδότοπο και 1.600 θέσεις στάθμευσης. Η κίνηση αυτή αποτύπωσε μια νέα επιχειρηματική πραγματικότητα, καθώς όπως είχε επισημάνει ο Θάνος Ευθυμιόπουλος, επικεφαλής της Sonae Sierra για την Ελλάδα, τα εμπορικά κέντρα που δεν έχουν τη μορφή outlet δύσκολα επιβιώνουν στον ανταγωνισμό με τα κέντρα των επαρχιακών πόλεων. Το παράδειγμα του Pantheon Plaza κατέληξε να είναι χαρακτηριστική περίπτωση της επίδρασης της κρίσης και της ανάγκης προσαρμογής του μοντέλου στην αγορά.

Ωστόσο και πάλι το εμπορικό δεν λειτουργούσε με απόλυτη επιτυχία. Συγκεκριμένα, είχε μισθωμένα τα 39 από τα συνολικά 72 καταστήματα, ενώ η εταιρεία έχει να αποπληρώνει ομολογιακό δάνειο 6 εκατομμυρίων. Ο τζίρος του Fashion City Outlet ήταν πέρσι 3,7 εκατομμύρια, αυξημένος κατά 7%, ενώ εμφάνισε κέρδη ύψους 144 χιλ. ευρώ, αυξημένα σε σύγκριση με το 2023, παρότι η εύλογη αξία του ακινήτου παρουσίασε μείωση κατά 422 χιλιάδες.

Παράλληλα με τη Λάρισα, ο Παναγιώτης Κωνσταντίνου έχει αφήσει ισχυρό αποτύπωμα και στην Αθήνα. Το Athens Metro Mall στον Άγιο Δημήτριο, επένδυση ύψους 75 εκατ. ευρώ που χρειάστηκε δέκα χρόνια για να ξεμπλοκάρει, αποτέλεσε το πιο χαρακτηριστικό δείγμα της επιμονής του. Στη θέση που βρίσκεται σήμερα, στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης στον Άγιο Δημήτριο, λειτουργούσε παλαιότερα βιομηχανικός χώρος της Ελληνικής Εριουργίας. Ήδη από τα τέλη της δεκαετίας του 1990 είχε διατυπωθεί η ιδέα για την ανάπτυξη εμπορικού κέντρου, όμως για πολλά χρόνια το έργο παρέμενε παγωμένο λόγω πολεοδομικών εμποδίων, δικαστικών προσφυγών και ενστάσεων σχετικά με τη χρήση γης και τις κυκλοφοριακές επιπτώσεις. Η ολοκλήρωση των διαδικασιών και η εξασφάλιση των απαραίτητων αδειών ήρθε μόλις στα τέλη της δεκαετίας του 2000, ανοίγοντας τον δρόμο για να προχωρήσει η επένδυση από την Talima Venture Inc.. Έτσι, στις 30 Νοεμβρίου 2010 το Athens Metro Mall άνοιξε τελικά τις πόρτες του στο κοινό, δημιουργώντας περίπου 1.000 νέες θέσεις εργασίας και μεταμορφώνοντας τα νότια προάστια της Αθήνας σε έναν νέο πόλο αγορών και ψυχαγωγίας, με άμεση σύνδεση με το μετρ

Πρόσφατα κατατέθηκε η νέα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, προκειμένου να ανανεωθεί η άδεια λειτουργίας του, καθώς θεωρείται έργο κατηγορίας Α2. Η μελέτη δεν αφορά νέες κατασκευές, αλλά μέτρα για τη βιώσιμη λειτουργία, με έμφαση στη διαχείριση ενέργειας, νερού και απορριμμάτων.

Η φιλοδοξία του Κωνσταντίνου για επέκταση του χαρτοφυλακίου με νέα malls είχε φανεί και από το σχέδιο που είχε για ένα νέο εμπορικό κέντρο στη Λυκόβρυση-Πεύκη, σε έκταση 86 στρεμμάτων, με προϋπολογισμό άνω των 90 εκατ. ευρώ. Η ανάπτυξη προέβλεπε τελική επιφάνεια 75.000 τετραγωνικών μέτρων με καταστήματα, χώρους εστίασης, κινηματογράφους, αθλητικό κέντρο, παιδότοπο, διαγνωστικό κέντρο και περισσότερες από 2.000 θέσεις στάθμευσης. Ωστόσο, μετά από μια σειρά προσφυγές και άλλα εμπόδια, το φιλόδοξο έργο του Ομίλου έχει ξεχαστεί στο συρτάρι.

Πέρα από τα εμπορικά κέντρα, ο όμιλος Κωνσταντίνου δραστηριοποιείται έντονα στη λιανική πώληση. Στην Ελλάδα διαχειρίζεται γνωστά brands ένδυσης όπως Benetton, Sisley, Shana και Barcode, ενώ μέσω της αλυσίδας Διάφανο έχει ισχυρή παρουσία στον τομέα του οικιακού εξοπλισμού και των επίπλων. Η θυγατρική Αλιμάρ Ντιβέλοπμεντ διατηρεί καταστήματα Adidas και Women’s Secret σε μεγάλα εμπορικά κέντρα όπως το Metro Mall και το River West, αλλά και σε πόλεις όπως η Θεσσαλονίκη, ο Βόλος και η Καλλιθέα.

Ο άνθρωπος πίσω από όλα αυτά, ο ομογενής από τη Βενεζουέλα Παναγιώτης Κωνσταντίνου, έχει αποδείξει ότι διαθέτει σπάνια επιμονή και αντοχή απέναντι στις καθυστερήσεις. Έχοντας δημιουργήσει έναν διεθνή όμιλο με παρουσία σε τρεις ηπείρους, εξακολουθεί να επενδύει στην Ελλάδα, πιστεύοντας στη δυναμική της εγχώριας αγοράς real estate και στην προοπτική των εμπορικών κέντρων που συνδυάζουν ψυχαγωγία, εμπειρία και αγορές.

Η διαδρομή της οικογένειας Κωνσταντίνου είναι από μόνη της ένα κομμάτι ιστορίας που εκτείνεται σε τρεις διαφορετικές περιοχές: τη Μικρά Ασία, τη Βενεζουέλα και την Ελλάδα. Με καταγωγή από τη Μικρά Ασία, η οικογένεια αναγκάστηκε να εγκαταλείψει την πατρίδα της μετά τις διώξεις των Τούρκων, όχι όμως ακολουθώντας τη συνήθη πορεία προς την Ελλάδα, αλλά παίρνοντας τον δρόμο της μετανάστευσης προς την Αμερική. Εκεί, στη Βενεζουέλα, έθεσε τις βάσεις για μια διαδρομή επιχειρηματικής δραστηριότητας που ξεκίνησε από το 1950 και έμελλε να αποκτήσει διάρκεια και βάθος στον κλάδο του real estate, για να επιστρέψει τελικά σήμερα δυναμικά στην Ελλάδα, κλείνοντας με έναν τρόπο τον ιστορικό κύκλο της οικογένειας.

Η δραστηριότητα του ομίλου επεκτείνεται και διεθνώς, με αιχμή την Talima Venture Inc., η οποία στη Βενεζουέλα διαχειρίζεται 75 πολυκαταστήματα συνολικής επιφάνειας 340.000 τετραγωνικών μέτρων και απασχολεί περισσότερους από 5.500 εργαζόμενους. Ωστόσο, ο όμιλος έχει ήδη διαφοροποιήσει την παρουσία του στην Κόστα Ρίκα, τον Παναμά, τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Πουέρτο Ρίκο, με πολυκαταστήματα, εμπορικά κέντρα και εκτεταμένους αποθηκευτικούς χώρους.

powergame.gr