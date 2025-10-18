Η Fraport AG, μητρική της Fraport Greece που διαχειρίζεται 14 περιφερειακά αεροδρόμια, ενδιαφέρεται και για τα άλλα 22 (μεταξύ αυτών είναι και της Νέας Αγχιάλου) τα οποία σήμερα λειτουργούν υπό τον έλεγχο της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας. Παράλληλα, η Fraport Greece προωθεί την επέκταση των αεροδρομίων Κέρκυρας, Κω, Μυκόνου και Σαντορίνης με ένα πρόγραμμα επενδύσεων ύψους 200 εκατ. ευρώ σε ορίζοντα δεκαετίας. Την ίδια στιγμή βρίσκονται σε εξέλιξη έργα ενίσχυσης της δυναμικότητας και στα αεροδρόμια Ζακύνθου, Κεφαλονιάς και Χανίων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα 14 περιφερειακά αεροδρόμια που διαχειρίζεται η Fraport αντλούν, με μοναδική εξαίρεση το «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης, τη δυναμική τους κυρίως από τον τουρισμό, ο οποίος αποτελεί και τη βασική δεξαμενή της κίνησής τους. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, ο ρυθμός ανάπτυξης των επιβατών προβλέπεται να παρουσιάσει σημάδια σταθεροποίησης, από τις υψηλές ταχύτητες που «έγραψε» μετά την επάνοδο στην κανονικότητα.

Πέραν της επένδυσης των 200 εκατ. ευρώ, η εταιρεία προβλέπει ετησίως επιπλέον 50 εκατ. ευρώ, τα οποία κατευθύνονται σε μικρότερης κλίμακας έργα και παρεμβάσεις για τη συντήρηση και την αναβάθμιση των υποδομών σε όλα τα αεροδρόμια του χαρτοφυλακίου της. Παράλληλα, τα τελευταία χρόνια «τρέχει» ένα πρόγραμμα ύψους 150 εκατ. ευρώ μέσω του Ταμείου Ανάπτυξης που αφορά την αναδιαμόρφωση των διαδρόμων και των τροχοδρόμων για την ενίσχυση της ασφάλειας.

Στο μεταξύ, ο κλάδος των αερομεταφορών αναμένει τον μεγάλο διαγωνισμό που ετοιμάζει το Υπερταμείο για την παραχώρηση των 22 μικρών περιφερειακών αεροδρομίων, τα οποία σήμερα λειτουργούν υπό τον έλεγχο της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας. Σε αυτό το πλαίσιο, η μητρική της Fraport Greece εξετάζει το ενδεχόμενο να εκδηλώσει ενδιαφέρον μόλις ξεκινήσει η διαγωνιστική διαδικασία. Θυμίζουμε ότι ήδη η Fraport AG, σε σύμπραξη με τους Ελληνες εταίρους της, τον όμιλο Κωνσταντακόπουλου και τον όμιλο Κοπελούζου, αναμένεται σύντομα να αναλάβει τη διαχείριση του αεροδρομίου της Καλαμάτας μετά τη διενέργεια του αντίστοιχου διεθνούς διαγωνισμού, στον οποίο αναδείχθηκε ανάδοχος.

thessaliaeconomy.gr (από Καθημερινή, Μαρίνα Χαρκοφτάκη)