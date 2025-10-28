Εγκαινιάστηκε το κατάστημα της Συνεταιριστικής Καρδίτσας στον Βόλο

Συνεχίζεται η εξάπλωση της Συνεταιριστικής Τράπεζας Καρδίτσας στη Θεσσαλία.

To βράδυ της Παρασκευής πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια του καταστήματος στον Βόλο, στη γωνία των οδών Ιάσονος & Ηπείρου.

Χοροστάτησαν οι μητροπολίτες Δημητριάδος Ιγνάτιος και Θεσσαλιώτιδος Τιμόθεος, ενώ το παρών έδωσαν οι βουλευτές Μαγνησίας Χρήστος Τριαντόπουλος και Χρήστος Μπουκώρος, ο δήμαρχος Βόλου Αχιλλέας Μπέος, οι αντιπεριφερειάρχες Μαγνησίας Άννα Μαρία Παπαδημητρίου και Καρδίτσας Κώστας Τέλιος, ο πρόεδρος της Τράπεζας Γιώργος Μπούκης, ο διευθύνων Σύμβουλος Πάνος Τουρναβίτης, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Καρδίτσας Κώστας Ζυγογιάννης καθώς και πλήθος κόσμου.

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας ιδρύθηκε το 1994 με πρωταρχικό στόχο την κάλυψη των οικονομικών αναγκών του τοπικού πληθυσμού, εστιάζοντας ιδιαίτερα στις μικρές επιχειρήσεις, τους αγρότες και τους ιδιώτες που συχνά δεν εξυπηρετούνται επαρκώς από τα μεγαλύτερα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Δίνοντας έμφαση στις ηθικές τραπεζικές πρακτικές, η Τράπεζα Καρδίτσας λειτουργεί με βάση τις συνεταιριστικές αρχές, οι οποίες περιλαμβάνουν τον έλεγχο εκ μέρους των μελών, τη δημοκρατική λήψη αποφάσεων και την εστίαση στην τοπική οικονομία.

Η τράπεζα χρηματοδοτεί ενεργά πρωτοβουλίες στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, της βιολογικής γεωργίας και των κοινωνικών επιχειρήσεων, συμβάλλοντας στον ευρύτερο στόχο της περιφερειακής βιωσιμότητας και ανθεκτικότητας.

Ε.Π. thessaliaeconomy.gr