Δικαστική καταδίκη της Τράπεζας Πειραιώς ύστερα από προσφυγή υπαλλήλου της που κατήγγειλε εργασιακή εξουθένωση

Καταπέλτης κατά της Τράπεζας Πειραιώς, για εξοντωτικές τεχνικές διοίκησης, αποτελεί η απόφαση Μονομελούς Πρωτοδικείου στο οποίο προσέφυγε εργαζόμενη της τράπεζας στη Φλώρινα. Η απόφαση δικαίωσε την υπάλληλο Ναταλία Κ. η οποία, επί σειρά ετών, αντιμετώπισε την ασφυκτική πίεση μιας ακραίας εντατικοποίησης της εργασίας της με βαρύτατο τίμημα για την υγεία της.

Η συγκεκριμένη ετυμηγορία ξεπερνά κατά πολύ τα στενά όρια μιας ατομικής εργασιακής διαφοράς, αποτελώντας ένα ηχηρό χαστούκι στην πρακτική της εργασιακής εξουθένωσης που εφαρμόζεται συστηματικά από διοικήσεις τραπεζικών ιδρυμάτων. Το δικαστήριο καταδίκασε ρητά τον εργοδότη για τον κλονισμό της υγείας της υπαλλήλου, αναγνωρίζοντας την ψυχική υγεία ως θεμελιώδες και αδιαπραγμάτευτο εργασιακό δικαίωμα. Παράλληλα, δημιουργεί ένα ισχυρότατο προηγούμενο για όλους τους κλάδους, διασφαλίζοντας ότι οι εργαζόμενοι μπορούν και πρέπει να ζητούν δικαστική προστασία απέναντι σε μεθόδους ψυχολογικής βίας.

Στο πλευρό της ο Σύλλογος των εργαζομένων

Δίπλα στην εργαζόμενη στάθηκε από την πρώτη στιγμή ο Σύλλογος Εργαζομένων στις Υπηρεσίες της Τράπεζας Πειραιώς (ΣΕΥΤΠΕ). Αποτυπώνοντας το μέγεθος της ιστορικής αυτής απόφασης, ο Πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων στις Υπηρεσίες της Τράπεζας Πειραιώς (ΣΕΥΤΠΕ) Μανώλης Μπεμπένης, προέβη στην ακόλουθη δήλωση:

«Η απόφαση δεν αποτελεί μόνο μια δικαίωση για τη συναδέλφισσα Ναταλία. Αποτελεί μια μεγάλη νίκη για όλους τους εργαζόμενους που καθημερινά βρίσκονται αντιμέτωποι με την ασφυκτική πίεση των στόχων, την εντατικοποίηση της εργασίας και την υποβάθμιση της υγείας και της αξιοπρέπειάς τους στο όνομα της παραγωγικότητας και της κερδοφορίας.

Για χρόνια επιχειρήθηκε να παρουσιαστεί η εξοντωτική στοχοθεσία ως μια φυσιολογική εργασιακή πρακτική και η ψυχολογική πίεση ως αναπόφευκτο στοιχείο της εργασιακής ζωής. Η απόφαση αυτή έρχεται να ανατρέψει αυτή τη λογική. Στέλνει το ξεκάθαρο μήνυμα ότι η υγεία των εργαζομένων δεν είναι αναλώσιμη και ότι η ανθρώπινη αξιοπρέπεια δεν μπορεί να θυσιάζεται για την επίτευξη επιχειρηματικών στόχων.

Η σημασία της αφορά κάθε εργαζόμενο που βιώνει την ανασφάλεια, την πίεση, τον φόβο της αποτυχίας, την εντατικοποίηση και την ψυχική εξουθένωση στους χώρους δουλειάς. Αποτελεί μια απόφαση που ενισχύει τη θέση των εργαζομένων απέναντι στην εργοδοτική αυθαιρεσία και ανοίγει νέους δρόμους διεκδίκησης και προστασίας.

Για πρώτη φορά μια εργαζόμενη δικαιώνεται δικαστικά απέναντι σε πρακτικές ασφυκτικής στοχοθεσίας και συστηματικής πίεσης, οι οποίες αποδεδειγμένα οδήγησαν σε σοβαρή επιβάρυνση της υγείας της. Πρόκειται για μια εξέλιξη με ιδιαίτερη σημασία, καθώς αναδεικνύει ότι η χωρίς όρια πίεση για αποτελέσματα δεν αποτελεί απλώς έναν τρόπο οργάνωσης της εργασίας, αλλά μπορεί να έχει πραγματικές και σοβαρές συνέπειες για την υγεία των εργαζομένων.

Σήμερα δικαιώθηκε η Ναταλία. Σήμερα δικαιώθηκαν όσοι πίστεψαν ότι η υγεία και η αξιοπρέπεια των εργαζομένων είναι αδιαπραγμάτευτες. Σήμερα κερδίζει ολόκληρος ο κόσμος της εργασίας.»

K.T. kosmoslarissa.gr

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