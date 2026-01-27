«Εκφράζουμε τη βαθιά μας οδύνη και τον συγκλόνισμό μας για το τραγικό συμβάν που σημειώθηκε στο εργοστάσιό μας στα Τρίκαλα», σημειώνει η «Βιολάντα».

Σε αυτή τη στιγμή βαθιάς ψυχικής συντριβής, δεν υπάρχουν λόγια ικανά να περιγράψουν τον ανθρώπινο πόνο που προκαλεί μια τέτοια τραγωδία» αναφέρει σε ανακοίνωσή της η εταιρεία «Βιολάντα» με αφορμή το τραγικό δυστύχημα στο εργοστάσιο.

«Εκφράζουμε τη βαθιά μας οδύνη και τον συγκλόνισμό μας για το τραγικό συμβάν που σημειώθηκε στο εργοστάσιό μας στα Τρίκαλα. Μοναδικό μας μέλημα είναι να σταθούμε με σεβασμό και στήριξη δίπλα στις οικογένειες των ανθρώπων που χάσαμε» σημειώνεται στην ίδια ανακοίνωση.

Σε προηγούμενη ανακοίνωση, πριν βρεθούν οι σοροί των εργαζομένων, η «Βιολάντα» ανέφερε σε ανακοίνωση:

«Σήμερα σημειώθηκε σοβαρό περιστατικό στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου μας, κατά τη διάρκεια της νυχτερινής βάρδιας, από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία και οι αρμόδιες αρχές βρίσκονται στο σημείο και επιχειρούν. Υπάρχουν 5 αγνοούμενοι εργαζόμενοι και καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια από την Πυροσβεστική Υπηρεσία και τις αρμόδιες αρχές για τον εντοπισμό τους.

Αυτή τη στιγμή, το μόνο που μας απασχολεί είναι οι άνθρωποί μας. Στεκόμαστε δίπλα σε αυτούς και στις οικογένειές τους και κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να τους στηρίξουμε. Παράλληλα, συνεργαζόμαστε πλήρως με τις αρμόδιες αρχές και παρέχουμε κάθε διαθέσιμη βοήθεια».

