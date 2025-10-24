Η Damavand προχωρά σε σημαντική αναβάθμιση της παραγωγικής της δυναμικότητας στη μονάδα της στη Φίλια Καρδίτσας. Με την εγκατάσταση της νέας μηχανής SIG Compact 12 Aseptic Food, η εταιρεία υπερδιπλασιάζει τη δυναμικότητα παραγωγής της, συμβάλλοντας παράλληλα στη μείωση του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος.

Η επένδυση εντάσσεται στο πλαίσιο της μακροχρόνιας συνεργασίας της Damavand με τη SIG, και περιλαμβάνει την εγκατάσταση ενός προηγμένου συστήματος που συνδυάζει υψηλή ταχύτητα, ευελιξία και ενεργειακή απόδοση. Με δυναμικότητα έως 12.000 συσκευασιών την ώρα, η νέα γραμμή μπορεί να παράγει έως επτά διαφορετικά μεγέθη (200 ml έως 500 ml), προσφέροντας μεγαλύτερη ευελιξία και βελτιωμένη ροή παραγωγής.

Η τεχνολογία πλήρωσης και ο ημιαυτόματος καθαρισμός μειώνουν τους χρόνους διακοπής, ενώ επιτρέπουν τη συσκευασία προϊόντων τομάτας με κομμάτια ή ίνες χωρίς συμβιβασμό στην ποιότητα ή την ασφάλεια του τελικού προϊόντος. Έτσι, η εταιρεία μπορεί να ανταποκρίνεται ταχύτερα στις ανάγκες των πελατών της και να αναπτύσσει νέα προϊόντα, εμπλουτίζοντας το χαρτοφυλάκιό της δίπλα στα καθιερωμένα «passata», «ψιλοκομμένη τομάτα» και «τριμμένη τομάτα».

Ο Βασίλης Ξαρχάς, Head of Sales στη Damavand, σημείωσε ότι «η επένδυση αυτή αποτελεί σημαντικό ορόσημο για τη Damavand και για τη μονάδα μας στη Φίλια Καρδίτσας, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή μας να επενδύουμε διαρκώς στην ελληνική παραγωγή και στις τοπικές μας υποδομές». Πρόσθεσε επίσης πως «έχοντας πολυετή εμπειρία συνεργασίας με supermarkets σε όλη την Ευρώπη, μπορούμε πλέον να ανταποκρινόμαστε ακόμη πιο αποτελεσματικά στην αυξανόμενη ζήτηση για προϊόντα προστιθέμενης αξίας, ενισχύοντας περαιτέρω το εξαγωγικό μας αποτύπωμα προς την Ευρώπη».

Από την πλευρά του, ο Omar Gastaldo, Head of Sales για την Ελλάδα και το Ισραήλ στη SIG, δήλωσε ότι «είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι για τη θετική εξέλιξη της συνεργασίας μας με τη Damavand. Με αυτή την αναβάθμιση είμαστε βέβαιοι ότι η εταιρεία θα επεκτείνει τη γκάμα των προϊόντων της σε συσκευασίες SIG πολύ πριν από τη σεζόν επεξεργασίας τομάτας του 2026, αξιοποιώντας στο έπακρο τις προηγμένες λύσεις συσκευασίας της SIG».Η νέα προηγμένη μηχανή συμπληρώνει τη SIG Standard 12 Aseptic με Food Option kit, η οποία βρίσκεται ήδη σε πλήρη λειτουργία από το 2024, ενισχύοντας περαιτέρω τη δυναμική της παραγωγής.

Η συνολική επένδυση στις δύο νέες μηχανές SIG και στον υποστηρικτικό εξοπλισμό αυτοματοποίησης ξεπέρασε τα 6 εκατ. ευρώ.Με γνώμονα τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, η Damavand, μέσω της απόκτησης της SIG Compact 12 Aseptic Food, βελτιώνει την ενεργειακή αποδοτικότητα και μειώνει την κατανάλωση πόρων, ενισχύοντας τη βιωσιμότητα της παραγωγής. Οι χαρτοσυσκευασίες SIG είναι πιστοποιημένες από το FSC (Forest Stewardship Council), υποστηρίζοντας υπεύθυνη παραγωγή και συμβάλλοντας στην κυκλική οικονομία.

Foodreporter