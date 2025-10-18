Σε μια σπάνια σε ύφος και περιεχόμενο για τα ελληνικά δεδομένα δημόσιου διαλόγου, ο ΣΕΒΓΑΠ, ο σύνδεσμος που αντιπροσωπεύει τις γαλακτοβιομηχανίες της χώρας, εξέδωσε ανακοίνωση κατά πάντων για το φλέγον θέμα της ευλογιάς προβάτων! Αναφέρει με σαφήνεια και αμεσότητα ότι η μείωση της παραγωγής γάλακτος (και όχι μόνο θα συμπληρώναμε με βάση μια ιστορία στο τέλος του κειμένου) θα θέσει σε κίνδυνο την εξαιρετική – μέχρι πρότινος διευκρινίζει – πορεία της φέτας στις διεθνείς αγορές.

Καταφέρεται κατά του ΥΠΑΑΤ ότι δεν χειρίστηκε συνολικά το θέμα έγκαιρα και σωστά, τους Δήμους ότι αρνούνται να δουν την πραγματικότητα κατ’ αρχήν στην δημόσια υγεία των πολιτών τους αλλά και της οικονομικής δραστηριότητας της περιοχής τους και κυρίως τις Περιφέρειες που είναι καθ’ ύλην αρμόδιες για την εφαρμογή των μέτρων ότι αμέλησαν για τα πάντα, ακόμη και για την τιμωρία υπευθύνων και παρανομούντων.

Με άλλα λόγια, έφτασε ο κόμπος στο χτένι! Τι ήταν αυτό που πυροδότησε τον μηχανισμό έκρηξης των γαλακτοβιομηχανιών; Η εξάπλωση της ευλογιάς στη γειτονία των δίδυμων «Πρωτευουσών» της ελληνικής φέτας, την Ελασσόνα και Καλάβρυτα, έδειξε ότι τα πράγματα οδηγούνται σε ατραπούς δύσκολους και πιθανόν χωρίς γυρισμό.

Πολλές χιλιάδες αιγοπρόβατα έχουν σφαγιαστεί πανελλαδικά εδώ και πλέον τους ενός χρόνου, σαν μέσο περιορισμού της ζωονόσου. Άμεσος αντίκτυπος η μείωση της παραγωγής γάλακτος αλλά και αποχώρηση από το επάγγελμα πολλών κτηνοτρόφων. Δηλαδή χρόνο με τον χρόνο η μείωση των κοπαδιών και κατά συνέπεια η μείωση της παραγωγής γάλακτος θα πρέπει να θεωρείται απολύτων βέβαια. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο, ότι φέτος το πασχαλινό αρνί στοίχιζε μια περιουσία…

Σκεφτείτε το, σαν μια άλλη έκφραση του δημογραφικού μας προβλήματος: Η Ελλάδα συρρικνώνεται σε όλα τα μέτωπα.

Οι γαλατάδες, γνωρίζουν καλά ότι νεοεισερχόμενοι στο επάγγελμα του κτηνοτρόφου δεν υπάρχουν, πλην των παιδιών τους που αποφασίζουν να εκσυγχρονίσουν αυτά που βρήκαν από τους γονείς τους. Βέβαια, ο τεχνολογικός εκσυγχρονισμός των κτηνοτροφικών μονάδων αλλά κυρίως τα μεγάλα επιτεύγματα της γενετικής βελτίωσης, «συγκάλυπταν» σε κάποιο βαθμό την κατάσταση. Η συνολική παραγωγή γάλακτος, ήταν περίπου σταθερή αφού κάθε ζώο παρήγαγε περισσότερο γάλα. Αλλά τώρα που ο αριθμός των ζώων έπεσε σε πολύ χαμηλά επίπεδα, τίποτα δεν μπορεί να μας εμποδίσει να δούμε την αυριανή εικόνα: η φέτα και μαζί της όλη η Ελλάδα κινδυνεύει από «καύσιμα» δηλαδή από πρόβειο και κατσικίσιο γάλα!

Η παραπάνω πρόταση δεν είναι γραμμένη για να προκαλέσει εντύπωση. Είναι η απόλυτη πραγματικότητα. Η κτηνοτροφία απασχολεί ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της πρωτογενούς παραγωγής σε ανθρώπους, εκτάσεις, οικονομικούς πόρους, ζωή στα χωριά, επαγγελματίες κάθε κλάδου. Στην κτηνοτροφία κατευθύνεται το μεγαλύτερο μέρος της φυτικής παραγωγής αροτραίων εκτάσεων (χονδροειδείς ζωοτροφές, καλαμπόκι, κριθάρι, κτηνοτροφικά όσπρια και άλλα ψυχανθή), στην προβατοτροφία και αιγοτροφία απασχολούνται δεκάδες ιδιώτες κτηνίατροι που το πέρασμά τους από τα χωριά αφήνει αποτύπωμα, στην κτηνοτροφία, ως ο μοναδικός σχεδόν κλάδος της πρωτογενούς παραγωγής, γίνονται σήμερα επενδύσεις εκσυγχρονισμού σε κτήρια, μηχανήματα, ζώα, εργαλεία, υποδομές σε γη.

Και φυσικά η φέτα, είναι ένα από τα τρία κορυφαία εξαγωγικά προϊόντα της χώρας, όπου μαζί με τα φρέσκα φρούτα και το ελαιόλαδο συνεισφέρουν έως και 3 δισ. στο προβληματικό μας εξωτερικό ισοζύγιο.

Όλα αυτά μοιάζει να τα αγνοούν όσοι έχουν ταχθεί να φυλάνε τις κτηνοτροφικές μας Θερμοπύλες. Οι αγροτικοί Δήμοι, ομολογούν πια στην ουσία ότι είναι εδώ μόνο για να οργανώνουν εορτές και παρελάσεις και να δημοπρατούν δημόσια έργα, πολλά από τα οποία είναι αμφιβόλου σκοπιμότητας. Τώρα που καλούνται να ορίσουν χώρους ταφής ζώων και να μαζέψουν τα πάμπολλα αδέσποτα που κατασπαράζουν τα νεκρά ζώα και διαδίδουν γρήγορα και αποτελεσματικά την αρρώστια, απαντούν, ευχαριστώ δεν θα πάρουμε.

Το ΥΠΑΑΤ ασχολούμενο κατά βάση με το άλλο μεγάλο θέμα της επικαιρότητας, τις πληρωμές του ΟΠΕΚΕΠΕ, διατυμπανίζει ως κορυφαίο επίτευγμα κατά της ευλογιάς, ότι αποζημιώνει τους πληγέντες κτηνοτρόφους με 250 ευρώ ανά ζώο, το υψηλότερο στην ΕΕ! Ο Υφυπουργός, τρέχει όπου αναφύεται νέα εστία ευλογιάς και προσπαθεί να καθησυχάσει ότι όλα θα πάνε καλά και το κράτος είναι δίπλα στον πολίτη. Η πρακτική αυτή, μετά την εξάπλωση της ασθένειας σε κρίσιμους γαλακτοκομικούς πυρήνες, δείχνει να έχει ξεπεράσει τα όριά της.

Συνεχείς αποφάσεις του ΥΠΑΑΤ για το θέμα, μοιάζουν να είναι καθυστερημένες και όχι ιδιαίτερα λειτουργικές. Κινούνται όλες στις βασικές κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για το θέμα, που προβλέπουν θανάτωση αντί εμβολιασμού και καθυστέρηση επανίδρυσης του κοπαδιού για μεγάλο χρονικό διάστημα, αλλά η πράξη δείχνει ότι η κατάσταση χειροτερεύει.

Τέλος οι Περιφέρειες όλης της χώρας, μοιάζουν ούτε να θέλουν ούτε να μπορούν να εκτελέσουν τον βασικό τους ρόλο, που είναι η επιτόπια εφαρμογή των όποιων μέτρων. Το μικρόβιο μεταδίδεται πολύ εύκολα με την διακίνηση ζωοτροφών, με την κυκλοφορία αυτοκινήτων από στάβλο σε στάβλο, από την μη τήρηση μέτρων βιοασφάλειας από όλους όσους εμπλέκονται στο κύκλωμα, τους ίδιους τους κτηνοτρόφους, τους εργάτες, τους οδηγούς που μεταφέρουν ζωοτροφές ή γάλα, τους τεχνίτες που τους επισκέπτονται.

Φαίνεται ότι σχεδόν τίποτα από τα παραπάνω δεν τηρείται και φυσικά δεν ελέγχεται.

Η ανακοίνωση του ΣΕΒΓΑΠ περιγράφει με σαφήνεια την κατάσταση που επικρατεί σήμερα στην ελληνική πρωτογενή παραγωγή: Διάλυση! Στην κατάσταση αυτή κανείς δεν είναι αμέτοχος και κυρίως κανείς δεν θα μείνει ανεπηρέαστος, ούτε όσοι πίνουν καφέ στο Κολωνάκι και τρώνε υγιεινά σάντουιτς με ανθότυρο!

Δυο μικρές σχετικές ιστορίες. Στη Γαλλία, τροποποίησαν μέρος της διαδρομής του περίφημου ποδηλατικού γύρου της χώρας (πιθανότατα και με μεγαλύτερο τζίρο από την Ελληνική φέτα) για να μην κυκλοφορεί κόσμος και διασπείρει την οζώδη δερματοπάθεια των βοοειδών ανάμεσα στα άλλα ζωντανά της περιοχής. Κι εμείς εδώ ετοιμάζουμε την Γιορτή της Φέτας στην Ελασσόνα… Δηλαδή ψάχνουμε τρόπους να μεταφέρουμε το μικρόβιο ντε και καλά!

Η άλλη ιστορία δείχνει ότι η φήμη μας έχει αρχίσει και διαβρώνεται εδώ και στο εξωτερικό. Ένας μικρός επαγγελματίας, εξάγει φέτα και άλλα τυροκομικά σε κάποιον έμπορο στην Κεντρική Ευρώπη, αντιστοίχου μεγέθους. Η σχέση αυτή κρατάει χρόνια και μοιάζουν όλοι ευχαριστημένοι. Ο Ευρωπαίος έμπορος έρχεται τακτικά στην Ελλάδα για διακοπές, δεν είχε όμως ποτέ του επισκεφθεί τον τόπο διαμονής του συνεργάτη του. Φέτος, μια απαστράπτουσα λιμουζίνα εμφανίστηκε ξαφνικά στο χωριό με οδηγό τον συνεργαζόμενο έμπορο. Κανείς δεν μπορεί να ξέρει τους ακριβείς λόγους (η ιστορία μας μεταφέρθηκε από φίλο και γείτονα του εξαγωγέα) αλλά όλοι είναι σίγουροι ότι ήθελε να δει με τα μάτια του αυτά που διαβάζει στον διεθνή τύπο περί ζωονόσων στην Ελλάδα και ελλιπών ελέγχων κλπ κλπ.

Ευχόμαστε ολόψυχα το παραπάνω συμβάν να είναι εντελώς τυχαίο και όλα να πάνε καλά. Αλλά μετά την ανακοίνωση του ΣΕΒΓΑΠ, που δεν μας έχει συνηθίσει σε τόσο άμεση και οξεία κριτική υπάρχουν φόβοι για το αντίθετο.

Δημήτρης Αντωνόπουλος, insider