North Evia Pass 2025: Συνολικά υποβλήθηκαν 81.651 αιτήσεις

Ολοκληρώθηκε, με επιτυχία, όπως τονίζει σε ανακοίνωσή του, το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, η υποβολή αιτήσεων για τη δράση North Evia Pass 2025 (24-29 Οκτωβρίου 2025).

Δικαιούχοι ήταν ενήλικα φυσικά πρόσωπα, φορολογούμενοι κάτοικοι Ελλάδας, που δεν έχουν την κύρια κατοικία τους στην Εύβοια, χωρίς περιορισμούς ως προς το εισόδημα. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα διευκόλυνε την ταυτοποίηση μέσω Taxisnet.

Συνολικά υποβλήθηκαν 81.651 αιτήσεις, με συμμετοχή σχεδόν ίση στους δύο δήμους: Ιστιαίας- Αιδηψού 51% και Μαντουδίου -Λίμνης -Αγίας ‘Αννας 49%.

Στατιστική αποτύπωση αιτήσεων

Η δράση North Evia Pass 2025 συγκέντρωσε 85.804 αιτήσεις, εκ των οποίων 81.651 ήταν οριστικά υποβληθείσες, δείχνοντας, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, ότι η διαδικασία ήταν κατανοητή και εύκολη για τους πολίτες. Οι αιτούντες είχαν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε δύο φάσεις:

Φάση 1: Νοέμβριος 2025

Φάση 2: Σεπτέμβριος – Νοέμβριος 2026

Η πλειονότητα των αιτήσεων προτιμούσε τη Φάση 2, με τις περισσότερες υποβολές να γίνονται απευθείας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. απέστειλε ηλεκτρονικά μηνύματα σε όσους είχαν εκκρεμότητες, διασφαλίζοντας την οριστική υποβολή των αιτήσεων εντός προθεσμίας.

Κλήρωση και ανακοίνωση αποτελεσμάτων

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων, διενεργήθηκε η κλήρωση από τον Φορέα Υλοποίησης, από την οποία προέκυψαν οι 5.566 τελικοί δικαιούχοι.

Συγκεκριμένα:

Δήμος Ιστιαίας – Αιδηψού: 2.783 δικαιούχοι άυλης ψηφιακής χρεωστικής κάρτας αξίας 150 ευρώ (1.392 για τη Φάση 1 και 1.391 για τη Φάση 2).

Δήμος Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας ‘Αννας: 2.783 δικαιούχοι άυλης ψηφιακής χρεωστικής κάρτας αξίας 150 ευρώ (1.392 για τη Φάση 1 και 1.391 για τη Φάση 2).

Τα αποτελέσματα αναρτήθηκαν στις 31 Οκτωβρίου στη σελίδα [vouchers.gov.gr/northeviapass2025](https://vouchers.gov.gr/northeviapass2025) και οι δικαιούχοι μπορούν να δουν την κατάσταση της αίτησής τους μέσω του προσωπικού τους λογαριασμού.

Δημιουργία καρτών και ενημέρωση δικαιούχων

Οι άυλες ψηφιακές κάρτες για τη Φάση 1 (Νοέμβριος 2025) εκδόθηκαν την 6η Νοεμβρίου 2025, με ενημέρωση των δικαιούχων μέσω email και SMS. Η έκδοση των καρτών για τη Φάση 2 (Σεπτέμβριος – Νοέμβριος 2026) θα γίνει πριν την έναρξη της αντίστοιχης περιόδου.