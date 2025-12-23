Mega χριστουγεννιάτικη φορολοταρία: Μπείτε εδώ να δείτε εάν κερδίσατε 100.000 ευρώ

Ολοκληρώθηκε από την ΑΑΔΕ η mega χριστουγεννιάτικη φορολοταρία για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές του έτους 2025.

Παράλληλα επισημαίνεται πως 12 υπερτυχεροί της φορολοταρίας θα πάρουν ως χρηματικό έπαθλο από 100.000 ευρώ έκαστος, ωστόσο θα δοθούν και μικρότερα ποσά των 1.000 ευρώ τα οποία είναι αδιάθετα και είναι από προηγούμενες μηνιαίες δημόσιες κληρώσεις της ΑΑΔΕ.

Τα ποσά αυτά είναι αφορολόγητα και ακατάσχετα και δεν συμψηφίζονται με τυχόν οφειλές προς το Δημόσιο. Υπενθυμίζεται πως στην εν λόγω κλήρωση συμμετέχουν τα φυσικά πρόσωπα που είναι άνω των 18 ετών, που έχουν ΑΦΜ στην Ελλάδα και έχουν κάνει τα εξής:

Έχουν πραγματοποιήσει συναλλαγές με κάρτες (όπως χρεωστικές, πιστωτικές) ή με κάποια άλλα ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής κατά τη διάρκεια του έτους.

Έχουν προχωρήσει εμπρόθεσμα στην υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος για το τελευταίο φορολογικό έτος.

Ωστόσο στην εν λόγω φορολοταρία δεν λαμβάνουν μέρος όσοι έχουν ήδη πάρει 50.000 ευρώ σε μία από τις μηνιαίες δημόσιες κληρώσεις της ΑΑΔΕ.

Οι λαχνοί της φορολοταρίας

Οι πολίτες που έχουν καθαρό εισόδημα σε ετήσια βάση κάτω των 1.000 ευρώ και οι πολίτες που δεν είναι υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος λαμβάνουν διπλάσιους λαχνούς για κάθε ευρώ που δαπανούν με κάρτα ή με κάποιο άλλο ηλεκτρονικό μέσο πληρωμής. Τα νοικοκυριά που έχουν προστατευόμενα τέκνα θα έχουν αυξημένους κατά 50% λαχνούς για κάθε παιδί.

Ενώ οι πολίτες που έχουν ετήσιο καθαρό εισόδημα 60.000 ευρώ και άνω, θα πρέπει να γνωρίζουν πως αντιστοιχεί ένας λαχνός ανά ευρώ δαπάνης χωρίς να γίνονται προσαυξήσεις.

Ένας λαχνός αντιστοιχεί σε κάθε ένα ευρώ που δαπανάται με κάρτα ή με κάποιο άλλο ηλεκτρονικό μέσο πληρωμής και μάλιστα το μηνιαίο ποσό των 10.000 ευρώ είναι το ανώτατο όριο συναλλαγών.

Σε περίπτωση που οι ηλεκτρονικές πληρωμές φτάσουν το 30%, το 50% ή το 70% του μηνιαίου εισοδήματος του πολίτη ή υπερβούν τα ποσοστά αυτά, τότε οι λαχνοί θα διπλασιαστούν, θα τριπλασιαστούν ή θα τετραπλασιαστούν αντίστοιχα.

Οι πληρωμές

Τα χρήματα της φορολοταρίας πιστώνονται ατόκως και απευθείας στους λογαριασμούς ΙΒΑΝ που έχουν δηλώσει οι νικητές στην πλατφόρμα myAADE, στην ενότητα «Μητρώο και Επικοινωνία».

Ενώ όσοι από τους νικητές δεν έχουν δηλώσει λογαριασμό, μπορούν μέσα σε 3 μήνες από την ημερομηνία της κλήρωσης (δηλαδή 23/12) να το κάνουν και να τους καταβληθεί το ποσό.

Μπείτε εδώ για να δείτε εάν είστε στους τυχερούς