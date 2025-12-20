Mega χριστουγεννιάτικη φορολοταρία: «Κλείδωσε» η ημερομηνία για την κλήρωση – Ερωτήσεις και απαντήσεις

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την κλήρωση της mega χριστουγεννιάτικης φορολοταρία 2025.

Της Κατερίνας Φεσσά

Όπως αναφέρουν αρμόδιες πηγές στο enikonomia.gr, την Τρίτη, 23 Δεκεμβρίου στη 1μμ, θα γίνει η ετήσια φορολοταρία για τις συναλλαγές του έτους 2025 από την ΑΑΔΕ και το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Σύμφωνα με τα έως τώρα δεδομένα, σε αυτή θα αναδειχθούν 12 υπερτυχεροί που θα λάβουν ως χρηματικό έπαθλο από 100.000 ευρώ ο καθένας, αλλά θα δοθούν και ποσά της τάξεως των 1.000 ευρώ. Τα τελευταία χρήματα θα προέρχονται από αδιάθετα ποσά προηγούμενων μηνιαίων δημόσιων κληρώσεων της ΑΑΔΕ.

Ερωτήσεις και απαντήσεις

Το enikonomia.gr δημοσιεύει έναν χρήσιμο οδηγό με ερωτήσεις και απαντήσεις για την ετήσια φορολοταρία του 2025. Αναλυτικά:

Ποιοι θα συμμετέχουν στην κλήρωση και ποιοι μένουν εκτός

Η κλήρωση θα αφορά τα φυσικά πρόσωπα ηλικίας άνω των 18 ετών που έχουν ΑΦΜ στην Ελλάδα με την προϋπόθεση όμως ότι έχουν προβεί στις δύο παρακάτω ενέργειες. Δηλαδή:

Έχουν πραγματοποιήσει συναλλαγές με κάρτες (όπως χρεωστικές, πιστωτικές) ή με κάποια άλλα ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής κατά τη διάρκεια του έτους.

Έχουν προχωρήσει εμπρόθεσμα στην υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος για το τελευταίο φορολογικό έτος.

Ωστόσο στην εν λόγω φορολοταρία δεν θα συμπεριληφθούν οι πολίτες που έχουν ήδη λάβει το ποσό των 50.000 ευρώ σε μία από τις μηνιαίες δημόσιες κληρώσεις της ΑΑΔΕ.

Σε ποιες περιπτώσεις διπλασιάζονται οι λαχνοί της φορολοταρίας

Διπλάσιους λαχνούς για κάθε ευρώ που δαπανούν με κάρτα ή με κάποιο άλλο ηλεκτρονικό μέσο πληρωμής λαμβάνουν:

α. Οι πολίτες που έχουν καθαρό εισόδημα σε ετήσια βάση κάτω των 1.000 ευρώ.

β. Οι πολίτες που δεν είναι υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

Αξίζει να σημειωθεί πως τα νοικοκυριά που έχουν προστατευόμενα τέκνα θα δουν οι λαχνοί τους να αυξάνονται κατά 50% για κάθε παιδί.

Ενώ οι πολίτες που έχουν καθαρό εισόδημα σε ετήσια βάση ύψους 60.000 ευρώ και άνω, θα πρέπει να γνωρίζουν πως αντιστοιχεί ένας λαχνός ανά ευρώ δαπάνης χωρίς να γίνονται προσαυξήσεις.

Τα ποσοστά

Ένας λαχνός αντιστοιχεί σε κάθε ένα ευρώ που δαπανάται με κάρτα ή με κάποιο άλλο ηλεκτρονικό μέσο πληρωμής και μάλιστα το μηνιαίο ποσό των 10.000 ευρώ είναι το ανώτατο όριο συναλλαγών.

Εάν οι ηλεκτρονικές πληρωμές φτάσουν το 30%, το 50% ή το 70% του μηνιαίου εισοδήματος του πολίτη ή υπερβούν τα ποσοστά αυτά, τότε οι λαχνοί θα διπλασιαστούν, θα τριπλασιαστούν ή θα τετραπλασιαστούν αντίστοιχα.

Πώς πληρώνονται τα χρηματικά έπαθλα και τι ισχύει για όσους δεν έχουν δηλώσει IBAN

Η πίστωση των ποσών αυτών γίνεται ατόκως και απευθείας στους λογαριασμούς ΙΒΑΝ που έχουν δηλώσει οι νικητές στην πλατφόρμα myAADE, στην ενότητα «Μητρώο και Επικοινωνία».

Ενώ όσοι από τους νικητές δεν έχουν δηλώσει λογαριασμό, έχουν περιθώριο 3 μηνών από την ημερομηνία της κλήρωσης (δηλαδή 23/12) για να το κάνουν και να τους δοθεί το χρηματικό έπαθλο.

Πώς φορολογούνται τα χρηματικά έπαθλα

Είναι αφορολόγητα και ακατάσχετα και δεν γίνεται συμψηφισμός με τυχόν οφειλές προς το Δημόσιο.

Πώς θα ενημερωθούν οι νικητές της φορολοταρίας

με προσωπικό μήνυμα στη θυρίδα τους στο myAADE.

με e-mail.

Επίσης οι νικητές θα μπορούν να ενημερωθούν για τα αποτελέσματα της χριστουγεννιάτικης φορολοταρίας μέσω της ιστοσελίδας https://www.aade.gr/exypiretisi-enimerosi/efarmogi/miniaies-synallages-kai-lahnoi