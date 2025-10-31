e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Tελευταία ημέρα πληρωμών σήμερα – Ποιοι πάνε στα ΑΤΜ

Ολοκληρώνονται σήμερα Παρασκευή, 31 Οκτωβρίου, οι προγραμματισμένες καταβολές του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, που ξεκίνησαν από τη Δευτέρα, 27 Οκτωβρίου. Συνολικά έχουν καταβληθεί συνολικά 2.423.535.129,14 ευρώ σε 4.292.231 δικαιούχους.

1. Ειδικότερα από τον e-ΕΦΚΑ:

Στις 31 Οκτωβρίου θα καταβληθούν 2.000.000 ευρώ σε 1.600 δικαιούχους για επιστροφή εισφορών μη μισθωτών.

Έως 31 Οκτωβρίου θα καταβληθούν 15.500.000 ευρώ σε 700 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

2. Από την ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές: