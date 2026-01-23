e- ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Τελευταία ημέρα πληρωμών

Μια σειρά πληρωμών ολοκληρώνονται έως και σήμερα, Παρασκευή (23/1) στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Συνολικά 85.666.878,27 ευρώ θα καταβληθούν σε 104.753 δικαιούχους. Ειδικότερα, όπως αναφέρει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του

Από τον e- ΕΦΚΑ καταβάλλονται:

έως σήμερα, Παρασκευή 23 Ιανουαρίου, καταβάλλονται 21.300.000 ευρώ σε 1.000 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ.

Από τη ΔΥΠΑ καταβάλλονται: