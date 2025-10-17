Οικονομία

e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Τελευταία ημέρα πληρωμών σήμερα – Ποιοι πάνε ATM

e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιοι πάνε ATM από αύριο

Τελευταία μέρα των πληρωμών σήμερα, Παρασκευή, 17 Οκτωβρίου. Θα καταβληθούν συνολικά 66.745.500 ευρώ σε 51.499 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e- ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Αναλυτικά, σύμφωνα με τα όσα ανακοίνωσε το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης:

Από την ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

  • 25.000.000 ευρώ σε 41.500 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.
  • 4.000.000 ευρώ σε 4.800 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
  • 19.000.000 ευρώ σε 1.800 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
  • 1.500.000 ευρώ σε 2.500 δικαιούχους στο πλαίσιο προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.
  • 83.000 ευρώ σε 1 δικαιούχο του προγράμματος «Σπίτι μου».

Πηγή enikos.gr

