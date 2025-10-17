e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Τελευταία ημέρα πληρωμών σήμερα – Ποιοι πάνε ATM

Τελευταία μέρα των πληρωμών σήμερα, Παρασκευή, 17 Οκτωβρίου. Θα καταβληθούν συνολικά 66.745.500 ευρώ σε 51.499 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e- ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Αναλυτικά, σύμφωνα με τα όσα ανακοίνωσε το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης:

Από την ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές: