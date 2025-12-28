e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιοι πληρώνονται από αύριο

Μια σειρά από επιδόματα και παροχές θα πληρώσουν από αύριο, Δευτέρα, 29 Δεκεμβρίου του 2025 έως τις 2 Ιανουαρίου 2026 ο e- ΕΦΚΑ και η ΔΥΠΑ σε 30.450 δικαιούχους.

Οι παραπάνω δικαιούχοι θα λάβουν το διάστημα αυτό συνολικά 26.885.193,93 ευρώ από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ.

Αναλυτικά:

Η ΔΥΠΑ θα πληρώσει:

συνολικά 11.000.000 ευρώ σε 18.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα.

συνολικά 500.000 ευρώ σε 80 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

12.000.000 ευρώ σε 11.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

1.300.000 ευρώ σε 70 δικαιούχους στο πλαίσιο προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.

Και ο e- ΕΦΚΑ θα καταβάλει στις 30 Δεκεμβρίου 2.085.193,93 ευρώ σε 1.300 δικαιούχους για επιστροφή εισφορών μη μισθωτών.