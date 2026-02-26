e- ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιοι πληρώνονται έως και αύριο

Οικονομία

e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ο «χάρτης» των πληρωμών έως και τις 27 Φεβρουαρίου

Την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου ολοκληρώνεται το μπαράζ πληρωμών από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ στους δικαιούχους.

Ειδικότερα:

Ο  e-ΕΦΚΑ καταβάλλει:

  • έως τις  27 Φεβρουαρίου 17.000.000 ευρώ σε 900 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.
  • σήμερα, 26 Φεβρουαρίου θα καταβληθούν 1.126.208.250,09 ευρώ σε 1.671.184 δικαιούχους για πληρωμή κύριων και επικουρικών συντάξεων Μαρτίου 2026.
  • αύριο, 27 Φεβρουαρίου θα καταβληθεί το συνολικό ποσό των  3.300.000 ευρώ σε 8.500 δικαιούχους για  προκαταβολές συντάξεων ν. 4778/2021 Μαρτίου 2026.
  • αύριο, 27 Φεβρουαρίου 7.000.000 ευρώ σε 3.797 δικαιούχους για επιστροφή εισφορών μη μισθωτών.

2. Από τη ΔΥΠΑ καταβάλλονται:

  • 22.000.000 ευρώ σε 35.000 δικαιούχους για επιδόματα  ανεργίας και λοιπά επιδόματα .
  • 14.000.000 ευρώ σε 17.500 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
  • 20.000.000 ευρώ σε 19.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
  • 800.000 ευρώ σε 70 δικαιούχους φορείς για την πληρωμή εισφορών προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα

