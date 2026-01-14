e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιοι πηγαίνουν στα ATM έως και τις 16 Ιανουαρίου

Συνολικά 63.123.366,76 ευρώ έχουν αρχίσει να καταβάλλονται σε 66.607 δικαιούχους, από τις 12 έως τις 16 Ιανουαρίου 2026, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).
Όπως αναφέρει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του:
Από τον e-ΕΦΚΑ:
- στις 14 Ιανουαρίου, θα καταβληθούν 140.366,76 ευρώ σε 106 δικαιούχους παροχών του τ. ΟΑΕΕ και
- από τις 12 έως τις 16 Ιανουαρίου, θα καταβληθούν 14.300.000 ευρώ σε 700 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.
Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:
- 28.000.000 ευρώ σε 45.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα,
- 1.000.000 ευρώ σε 1.500 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας,
- 18.000.000 ευρώ σε 17.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης,
- 1.600.000 ευρώ σε 2.300 δικαιούχους στο πλαίσιο προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα και
- 83.000 ευρώ σε 1 δικαιούχο του προγράμματος «Σπίτι μου».
