e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιοι πάνε ATM μέχρι τις 10 Οκτωβρίου

Τον χάρτη των πληρωμών έως την Παρασκευή, 10 Οκτωβρίου από τον e-ΕΦΚΑ και τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) ανακοίνωσε το Υπουργείο Εργασίας.

Συγκεκριμένα, θα καταβληθούν 64.500.000 ευρώ σε 56.600 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της ΔΥΠΑ.

Ειδικότερα, από τον e-ΕΦΚΑ:

Έως τις 10 Οκτωβρίου θα καταβληθούν 13.500.000 ευρώ σε 700 δικαιούχους, σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ.

Από τη ΔΥΠΑ θα πραγματοποιηθούν οι εξής καταβολές: