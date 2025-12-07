e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιοι πάνε στα ΑΤΜ από Δευτέρα – Όλες οι πληρωμές έως τις 12 Δεκεμβρίου

Οικονομία

Ανακοινώθηκαν από το υπουργείο Εργασίας οι πληρωμές κατά την περίοδο 8 έως 12 Δεκεμβρίου 2025. Συνολικά, θα καταβληθούν 62.580.000 ευρώ σε 53.401 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Σύμφωνα με τα όσα ανακοίνωσε το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης:

Από τον e-ΕΦΚΑ:

  • Από τις 8 Δεκεμβρίου έως τις 12 Δεκεμβρίου θα καταβληθούν 20.500.000 ευρώ σε 900 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ.

Από την ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

  • 20.000.000 ευρώ σε 31.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.
  • 1.000.000 ευρώ σε 1.500 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
  • 21.000.000 ευρώ σε 20.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
  • 80.000 ευρώ σε 1 δικαιούχο του προγράμματος «Σπίτι μου».

Πηγή enikos.gr

