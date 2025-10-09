Οικονομία

e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Οι πληρωμές μέχρι τις 10 Οκτωβρίου

Τον χάρτη των πληρωμών έως την Παρασκευή, 10 Οκτωβρίου από τον e-ΕΦΚΑ και τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) ανακοίνωσε το Υπουργείο Εργασίας.

Συγκεκριμένα, θα καταβληθούν 64.500.000 ευρώ σε 56.600 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της ΔΥΠΑ.

Ειδικότερα, από τον e-ΕΦΚΑ:

  • Έως τις 10 Οκτωβρίου θα καταβληθούν 13.500.000 ευρώ σε 700 δικαιούχους, σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ.

Από τη ΔΥΠΑ θα πραγματοποιηθούν οι εξής καταβολές:

  • 32.000.000 ευρώ σε 53.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.
  • 1.000.000 ευρώ σε 1.200 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
  • 18.000.000 ευρώ σε 1.700 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

Πηγή enikos.gr

