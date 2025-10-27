e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Αρχίζει εβδομάδα πληρωμών – Ποιοι πάνε στα ΑΤΜ

Από σήμερα Δευτέρα, 27 Οκτωβρίου, έως και την Παρασκευή, 31 Οκτωβρίου, θα καταβληθούν συνολικά 2.423.535.129,14 ευρώ σε 4.292.231 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.

1. Ειδικότερα από τον e-ΕΦΚΑ:

Στις 27 και στις 29 Οκτωβρίου θα καταβληθούν 4.219.280 ευρώ σε 2.355.352.129,14 δικαιούχους για την πληρωμή κύριων και επικουρικών συντάξεων μηνός Νοεμβρίου 2025.

Στις 30 Οκτωβρίου θα καταβληθούν 3.200.000 ευρώ σε 8.600 δικαιούχους για προκαταβολή συντάξεων μηνός Νοεμβρίου 2025.

Στις 31 Οκτωβρίου θα καταβληθούν 2.000.000 ευρώ σε 1.600 δικαιούχους για επιστροφή εισφορών μη μισθωτών.

Από 27 έως 31 Οκτωβρίου θα καταβληθούν 15.500.000 ευρώ σε 700 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

2. Από την ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές: