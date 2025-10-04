e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Έρχεται νέο μπαράζ πληρωμών έως τις 10 Οκτωβρίου

Το συνολικό ποσό των 64.500.000 ευρώ θα πληρώσουν από τη Δευτέρα, 6 έως τις 10 Οκτωβρίου ο e-ΕΦΚΑ και η ΔΥΠΑ σε 56.600 δικαιούχους, το πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών.
Αναλυτικά:
- Ο e-ΕΦΚΑ θα πληρώσει από τις 6 έως τις 10 Οκτωβρίου 13.500.000 ευρώ σε 700 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ.
2) Και η ΔΥΠΑ θα καταβάλει:
- 32.000.000 ευρώ για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα σε 53.000 δικαιούχους.
- 1.000.000 ευρώ για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας σε 1.200 μητέρες.
- 18.000.000 ευρώ σε 1.700 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
