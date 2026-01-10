e-ΕΦΚΑ: Αυτές είναι οι βασικές προτεραιότητες για το 2026 – Τι είπε ο διοικητής του Φορέα για την απονομή συντάξεων

Για τη σημασία που έχει η ψηφιοποίηση της ασφαλιστικής ιστορίας του e-ΕΦΚΑ στην ταχύτερη απονομή συντάξεων μίλησε μεταξύ άλλων ο διοικητής του Φορέα, Αλέξανδρος Βαρβέρης στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

«Η ψηφιοποίηση είναι ο βασικός λόγος που σήμερα μπορούμε να μιλάμε για ουσιαστική επιτάχυνση στην απονομή των συντάξεων. Με τη μετατροπή ενός τεράστιου όγκου ασφαλιστικών δεδομένων σε ψηφιακή μορφή, οι υπηρεσίες διαθέτουν πλέον άμεσα, διασταυρωμένα και αξιόπιστα στοιχεία, γεγονός που επιτρέπει την αυτοματοποίηση των διαδικασιών και τη δραστική μείωση των καθυστερήσεων» τόνισε.

Επίσης υπενθύμισε πως «πριν από λίγα χρόνια, ο e-ΕΦΚΑ είχε παραλάβει σχεδόν 1 εκατομμύριο εκκρεμείς ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές υποθέσεις, με τους πολίτες να βρίσκονται σε πολύμηνη και σε αρκετές περιπτώσεις πολυετή αναμονή, χωρίς σαφή εικόνα για το στάδιο στο οποίο βρισκόταν η αίτησή τους. Σήμερα, παρά τις αυξημένες ροές νέων αιτήσεων, οι ληξιπρόθεσμες κύριες συντάξεις έχουν περιοριστεί περίπου στις 14.000, οι επικουρικές στις 31.000 και τα εφάπαξ στις 7.000. Η εφαρμογή των fast track διαδικασιών, σε συνδυασμό με την αυτοματοποίηση και την ψηφιακή διαχείριση του συνόλου των μητρώων και της ασφαλιστικής πληροφορίας, έχει σταθεροποιήσει αυτήν τη σημαντική αποκλιμάκωση. Η εικόνα αυτή δεν αποτυπώνει απλώς μια διοικητική βελτίωση, αλλά μια βαθιά θεσμική αλλαγή: ένα σύστημα πιο γρήγορο, πιο διαφανές και πιο προβλέψιμο, που αποκαθιστά στην πράξη την εμπιστοσύνη των πολιτών προς το κράτος και την κοινωνική ασφάλιση».

Πότε θα ολοκληρωθεί πλήρως η ψηφιοποίηση της ασφαλιστικής ιστορίας του e-ΕΦΚΑ

Και συνέχισε λέγοντας πως «σήμερα μπορούμε με ασφάλεια να πούμε ότι η ψηφιοποίηση της ασφαλιστικής ιστορίας δεν αποτελεί πλέον έναν στόχο «στο χαρτί», αλλά ένα έργο που υλοποιείται με μετρήσιμα και απτά αποτελέσματα. Ήδη έχει σαρωθεί το 100% ενός τεράστιου έγχαρτου αρχείου, το οποίο ξεπερνά τα 53 εκατομμύρια σελίδες και προέρχεται από τους τέως φορείς κύριας και επικουρικής ασφάλισης. Πρόκειται για αρχεία δεκαετιών, συχνά χειρόγραφα, διάσπαρτα, με διαφορετική ποιότητα και χωρίς ενιαία δομή. Το υλικό αυτό αποτέλεσε επί σειρά ετών βασικό ανασταλτικό παράγοντα τόσο για την ταχύτητα όσο και για την αξιοπιστία των υπηρεσιών. Ο στόχος μας είναι απολύτως συγκεκριμένος: Έως την άνοιξη του 2026 να έχει ολοκληρωθεί πλήρως η ψηφιοποίηση, ώστε κάθε ασφαλισμένος να διαθέτει για πρώτη φορά μια ενιαία, καθαρή και πλήρη εικόνα του ασφαλιστικού βίου του. Πρόκειται για μια αλλαγή που μετασχηματίζει ριζικά τη σχέση του πολίτη με το ασφαλιστικό σύστημα, προσφέροντάς του διαφάνεια, ασφάλεια δικαίου και προβλεψιμότητα».

Για την ψηφιοποίηση των επιπλέον υπηρεσιών του e-ΕΦΚΑ

Στην συνέχεια ρωτήθηκε για το ποιες επιπλέον υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ έχουν ψηφιοποιηθεί αλλά και ποιο είναι το όφελος για τους ασφαλισμένους. «Ο ψηφιακός μετασχηματισμός του e-ΕΦΚΑ επεκτείνεται δυναμικά σε όλο το φάσμα των υπηρεσιών προς τους πολίτες.

Σήμερα περισσότερες από 130 ψηφιακές υπηρεσίες είναι διαθέσιμες μέσω της ιστοσελίδας του φορέα (www.efka.gov.gr), καλύπτοντας βασικές ανάγκες εργαζομένων, εργοδοτών, συνταξιούχων, ελεύθερων επαγγελματιών και αγροτών.

Εργαλεία, όπως το myEFKA Dashboard και η εφαρμογή myEFKA mobile, επιτρέπουν στον πολίτη να εξυπηρετείται σε πραγματικό χρόνο.

Οι ασφαλισμένοι μπορούν πλέον, χωρίς φυσική παρουσία, να υποβάλουν αιτήσεις κύριας και επικουρικής σύνταξης, να παρακολουθούν την πορεία των αιτημάτων τους, να λαμβάνουν ενημερωτικά σημειώματα συντάξεων και να αιτούνται επιδόματα ασθένειας και μητρότητας. Παράλληλα, κάποιες από τις κρίσιμες υπηρεσίες που παρέχονται ψηφιακά είναι το αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας, ο ατομικός λογαριασμός και το ιστορικό ασφάλισης και οι ρυθμίσεις οφειλών.

Το όφελος για τον πολίτη είναι άμεσο και μετρήσιμο: λιγότερη γραφειοκρατία, λιγότερες μετακινήσεις και ταχύτερη εξυπηρέτηση, με νέες λειτουργίες, όπως ψηφιακά ραντεβού, αυτόματες ειδοποιήσεις και αυξημένη διαλειτουργικότητα με τα συστήματα του Δημοσίου, που διαμορφώνουν έναν e-ΕΦΚΑ προσαρμοσμένο στη ζωή του πολίτη » απάντησε.

Επίσης ρωτήθηκε για το ποια είναι η εικόνα για τους εργαζόμενους συνταξιούχους μετά την κατάργηση της παρακράτησης του 30% αλλά και για τα έσοδα του e-ΕΦΚΑ.

«Η αλλαγή στο καθεστώς των εργαζόμενων συνταξιούχων ήταν μια συνειδητή επιλογή που στόχευε στη δικαιότερη μεταχείριση των συνταξιούχων και στην ενίσχυση της νόμιμης απασχόλησης.

Με την κατάργηση της παρακράτησης του 30% και τη θέσπιση του νέου πόρου, δημιουργήθηκε ένα νέο, δίκαιο και λειτουργικό πλαίσιο, το οποίο ενθαρρύνει τη νόμιμη εργασία, διασφαλίζει τα δικαιώματα των συνταξιούχων και ενισχύει τη διαφάνεια στην αγορά εργασίας. Τα στοιχεία δείχνουν ότι το νέο σύστημα βοήθησε ουσιαστικά στην αύξηση των εσόδων του e-ΕΦΚΑ και στη βελτίωση της εισπραξιμότητας των εισφορών. Παράλληλα, σε συνδυασμό με την ψηφιοποίηση των διαδικασιών, περιορίστηκαν φαινόμενα αδήλωτης εργασίας. Πρόκειται για μια αλλαγή που σέβεται τον συνταξιούχο, αξιοποιεί την εμπειρία και τις γνώσεις του και, ταυτόχρονα, στηρίζει τη μακροχρόνια βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος, δημιουργώντας ένα πιο δίκαιο και αποτελεσματικό πλαίσιο για όλους» είπε.

Οι βασικές προτεραιότητες του e-ΕΦΚΑ για το 2026

Τέλος ανέφερε τις βασικές προτεραιότητες του e-ΕΦΚΑ για το 2026. « Ο e-ΕΦΚΑ περνά σε ένα νέο, πιο ώριμο και λειτουργικό μοντέλο με ξεκάθαρα ανθρωποκεντρικό προσανατολισμό. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός που υλοποιούμε δεν είναι απλώς μια τεχνολογική αναβάθμιση, είναι μια ουσιαστική αλλαγή στον τρόπο που λειτουργεί ο φορέας και στον τρόπο που εξυπηρετεί τον πολίτη.

Κεντρική μας προτεραιότητα είναι η πλήρης λειτουργία του νέου Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος, το οποίο ενοποιεί δεδομένα, μητρώα, διαδικασίες και υπηρεσίες σε όλο τον Οργανισμό και μας επιτρέπει να προσφέρουμε ταχύτερη, πιο διαφανή και πιο αξιόπιστη εξυπηρέτηση.

Παράλληλα, επεκτείνουμε και ωριμάζουμε τις ψηφιακές μας υπηρεσίες, με αυτοματοποιημένες διαδικασίες, προσωποποιημένη πληροφόρηση μέσω του myEFKA Dashboard, νέες λειτουργίες, όπως ψηφιακά ραντεβού και αυτόματες ειδοποιήσεις, μειώνοντας ουσιαστικά τη γραφειοκρατία και την ταλαιπωρία των πολιτών.

Στο πλαίσιο αυτό, συνεχίζουμε και τη βελτίωση κρίσιμων υπηρεσιών, όπως η πιστοποίηση αναπηρίας, με στόχο ταχύτερες και πιο φιλικές διαδικασίες.

Στόχος μας είναι ένας e-ΕΦΚΑ σύγχρονος, λειτουργικός και ουσιαστικά ανθρώπινος, που σέβεται τον πολίτη, λειτουργεί με επαγγελματισμό και διαφάνεια και αποτελεί έναν σταθερό και αξιόπιστο σύμμαχο του πολίτη στην καθημερινότητά του» υπογράμμισε.