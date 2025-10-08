Daniel – Elias: Παραγωγοί δήλωσαν δέντρα που… δεν αποζημιώνονται – Ποιοι κινδυνεύουν να επιστρέψουν τις προκαταβολές μετά τους ελέγχους του ΕΛΓΑ

Μαζικά μηνύματα, με τα οποία ζητεί την επιστροφή ενισχύσεων, που καταβλήθηκαν σε αγρότες και κτηνοτρόφους της Θεσσαλίας, που επλήγησαν από Daniel και Elias, απέστειλε ο ΕΛΓΑ.

Της Εύης Κατσώλη

Συνολικά 2.645 παραγωγοί από τους 38.405 δικαιούχους στην Θεσσαλία, ειδοποιήθηκαν από τον ΕΛΓΑ, μέσω μηνυμάτων στο τηλέφωνό τους, ότι υποχρεούνται να επιστρέψουν ποσά από την ενίσχυση, γεγονός που προκάλεσε και αντιδράσεις στις τάξεις αγροτών και κτηνοτρόφων.

Επί της ουσίας ο ΕΛΓΑ ενημέρωσε τους παραγωγούς για την εμφανιζόμενη διαφορά, η οποία προκύπτει μεταξύ των προκαταβολών τις οποίες έλαβαν και της αξίας των οριστικών πορισμάτων, έπειτα από διασταυρωτικούς ελέγχους.

Σύμφωνα με πληροφορίες του enikos.gr, από τους 2.645 παραγωγούς, οι 1.700 καλούνται να επιστρέψουν ποσά από 10- 1.000 ευρώ, ενώ 350 παραγωγοί δεν έχουν πληρώσει την ειδική ασφαλιστική εισφορά για το έτος 2023 και αν δεν το πράξουν έως τον Σεπτέμβριο του 2027, όχι μόνο δεν θα λάβουν ό, τι δικαιούνται παραπάνω από την προκαταβολή, αλλά θα κληθούν να επιστρέψουν και τις προκαταβολές.

Για παράδειγμα υπάρχει περίπτωση αγρότη με καλλιέργειες βαμβακιού που πήρε 140 ευρώ ανά στρέμμα ως προκαταβολή και η οφειλή για την ειδική ασφαλιστική εισφορά ΕΛΓΑ είναι 6 ευρώ ανά στρέμμα. Ωστόσο δεν την έχει καταβάλει για να πάρει ό, τι παραπάνω δικαιούται – αν δικαιούται, πέραν της προκαταβολής, όπως αναφέρουν αρμόδιες πηγές στο enikos.gr.

Επίσης, όταν ένας μελισσοκόμος χάνει το μελισσοσμήνος του και την κυψέλη λαμβάνει 90 ευρώ. Η ειδική ασφαλιστική εισφορά ανέρχεται στα 0,70 λεπτά και όμως, ορισμένοι δεν έχουν σπεύσει να την καταβάλουν.

Δήλωσαν δέντρα που… δεν αποζημιώνονται

Κατά τους ελέγχους που έχουν γίνει από τον ΕΛΓΑ έχει διαπιστωθεί δόλος σε δύο περιπτώσεις, που έχουν λάβει και εξώδικο.

Παραγωγοί είχαν δηλώσει δέντρα προς αποζημίωση, ενώ δεν δικαιούνταν να αποζημιωθούν. Σύμφωνα με τον Κανονισμό, αποζημιώνονται τα λεγόμενα «παραγωγικά» δέντρα, που είναι άνω των 5 ετών. Οι συγκεκριμένοι δύο παραγωγοί είχαν δηλώσει «νεαρά» δέντρα, τα οποία δεν είναι επιλέξιμα προς αποζημίωση. Για τη μία περίπτωση υπήρξε και ανώνυμη καταγγελία και έτσι άρχισαν οι έλεγχοι στις 4 Οκτωβρίου 2024.

Σε άλλη περίπτωση, κτηνοτρόφος είχε δηλώσει περισσότερα ζώα από τα πραγματικά απολεσθέντα και αυτό προέκυψε από τις διασταυρώσεις των τιμολογίων, όπου διαπιστώθηκαν ανακριβή στοιχεία.

Σημειώνεται ότι ο ΕΛΓΑ έχει διαθέσει για αποζημιώσεις για τον Daniel και τον Elias 298 εκατ. ευρώ και από αυτά πρέπει να επιστραφούν τα 5 εκατ. ευρώ.

Οι ενστάσεις

Σε ενδεχόμενο επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, θα βεβαιωθούν από την ΑΑΔΕ με την αποστολή χρηματικού καταλόγου από τον Οργανισμό τον Σεπτέμβριο του 2027, ημερομηνία κατά την οποία λήγει η χρονική διάρκεια του ad-hoc προγράμματος.

Σε περίπτωση κατά την οποία εξακολουθούν οι ασφαλισμένοι αγρότες στον ΕΛΓΑ να διαφωνούν με το περιεχόμενο του οριστικού πορίσματός τους, έχουν τη δυνατότητα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία να υποβάλουν Τεκμηριωμένες Αιτήσεις Θεραπείας, (ν. 2690/1999 άρθρο 24) και αντιρρήσεις, εντός του Οκτωβρίου 2025, στα αρμόδια υποκαταστήματα του Οργανισμού, οι οποίες θα εξεταστούν από τις αρμόδιες Υπηρεσίες.

Σύμφωνα με πληροφορίες πάντως, στο Υποκατάστημα της Λάρισας από τους 2.645 παραγωγούς, αίτηση θεραπείας έχουν υποβάλει λιγότεροι από 20 (!) έως τώρα.

Ανδρέας Λυκουρέντζος στο enikos.gr: «Ο ΕΛΓΑ ακολουθεί πάγια διαδικασία ελέγχων – Πληρώνει με βάση τα οριστικά πορίσματα»

Ο πρόεδρος του ΕΛΓΑ, Ανδρέας Λυκουρέντζος μιλώντας στο enikos.gr, τόνισε «ότι ο ΕΛΓΑ ακολουθεί μία πάγια διαδικασία ελέγχων» και πρόσθεσε:

«Εμείς πληρώνουμε με βάση το πόρισμα, δεν αρκεί μόνο η δήλωση του παραγωγού. Επίσης να ξεκαθαρίσουμε ότι ο ΕΛΓΑ γενικά δεν πληρώνει προκαταβολές, αλλά έγινε στις περιπτώσεις του Daniel και του Elias λόγω ακραίων καταστάσεων και εφαρμόζοντας σχετική διάταξη νόμου.

Γεωπόνοι και κτηνίατροι του Οργανισμού πραγματοποιούν εξατομικευμένες και συνολικού χαρακτήρα εκτιμήσεις και καταλήγουν στη σύνταξη των οριστικών πορισμάτων. Πρόκειται για μια πάγια διαδικασία ελέγχων και τρόπου πληρωμής των σχετικών αποζημιώσεων».