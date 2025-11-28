Black Friday: Τι πρέπει να γνωρίζετε για να κάνετε πιο συμφέρουσες αγορές – Πότε θα είναι ανοιχτά τα καταστήματα

Black friday σήμερα, και την τιμητική τους έχουν τα εμπορικά καταστήματα, τα οποία έχουν προχωρήσει σε γενναίες εκπτώσεις και προσφορές που φθάνουν ακόμη και το 70% σε μια ευρεία γκάμα προϊόντων.

Γράφει ο Δημήτρης Χριστούλιας

Φυσικά, η πλειονότητα των προϊόντων πωλείται με έκπτωση που κυμαίνεται από 20% έως 30%. Ουσιαστικά σήμερα κορυφώνεται μια μακρά «άτυπη» εκπτωτική περίοδος που έχει ξεκινήσει από τις αρχές Νοεμβρίου, σε μια προσπάθεια που κάνουν οι καταστηματάρχες να αναθερμάνουν τα ταμεία τους, έπειτα από μια μακρά περίοδο υποτονικής αγοραστικής κίνησης.

Σημειώνεται ότι την Κυριακή 30 Νοεμβρίου τα καταστήματα έχουν τη δυνατότητα να μείνουν ανοιχτά από 11 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα. Ουσιαστικά πρόκειται για την πρώτη από τις 4 Κυριακής που θα είναι ανοιχτά τα καταστήματα μέχρι το τέλος του χρόνου. Οι υπόλοιπες 3 Κυριακές είναι στις 14, στις 21 και στις 28 Δεκεμβρίου, στο πλαίσιο του εορταστικού ωραρίου. Όπως επισημαίνουν ωστόσο αρκετοί καταστηματάρχες για τους καταναλωτές το πρόβλημα δεν είναι ο χρόνος για αγορές αλλά το διαθέσιμο εισόδημα. Και αυτό γιατί προτεραιότητα στις δαπάνες ενός νοικοκυριού έχουν το ενοίκιο, η ενέργεια, το φαγητό και βασικά αγαθά που μπαίνουν καθημερινά στο καλάθι του.

Τι αγοράζουν οι καταναλωτές

Είδη μόδας και προϊόντα τεχνολογίας βρίσκονται στην κορυφή της λίστας των καταναλωτών που θα πραγματοποιήσουν αγορές στη φετινή Βlack Friday ενώ η πλειονότητά τους δηλώνει πως θα ξοδέψει από 101 έως 250 ευρώ.

Σύμφωνα με την έρευνα της Klarna σε συνεργασία με την εταιρία Appinio, σχετικά με τις αγοραστικές τάσεις των Ελλήνων καταναλωτών το 37,7% δήλωσε ότι φέτος θα αγοράσει είδη ένδυσης, ενώ το 35,3% σκοπεύει να επιλέξει προϊόντα τεχνολογίας. Σημειώνεται πως και πέρυσι οι δύο κατηγορίες μόδας και τεχνολογίας κατείχαν τις πρώτες θέσεις στις απαντήσεις των συμμετεχόντων, παρ’ όλο που η κατηγορία τεχνολογία πέρυσι είχε το υψηλότερο ποσοστό (38,2%).

Το 22,7% θα αξιοποιήσει τις προσφορές και εκπτώσεις της Black Friday για να αγοράσει χριστουγεννιάτικα δώρα ενώ το 20,3% θα αγοράσει είδη σπιτιού. Το 25,5% έχει σκοπό να κάνει αγορές, αλλά δεν έχει ακόμη αποφασίσει τι θα αγοράσει (η έρευνα ολοκληρώθηκε μία εβδομάδα πριν την Black Friday).

Μπαράζ ελέγχων

Την ίδια στιγμή σε μπαράζ ελέγχων έχουν επιδοθεί οι ελεγκτικές Αρχές προκειμένου να διαπιστώσουν εάν κάποια καταστήματα έχουν επιδοθεί σε πλασματικές εκπτώσεις και προσφορές.

Οι καταναλωτές πριν προχωρήσουν στην επιλογή των προϊόντων που θέλουν να αποκτήσουν θα πρέπει να έχουν κάνει όσο το δυνατόν μεγαλύτερη έρευνα αγοράς. Βασικό σημείο, ουσιαστικά, για επιτυχημένες αγορές κατά την Black Friday έχει να κάνει με τον προσδιορισμό της τιμής προσφοράς για κάθε κωδικό που ενδιαφέρει. Ουσιαστικά, τις ημέρες πριν από την Black Friday, θα έπρεπε οι καταναλωτές να στεκάρουν τις τιμές και στη συνέχεια να τις συγκρίνουν με αυτές στην Blck Friday. Επίσης, θα πρέπει να είναι οι καταναλωτές προσεκτικοί τους όρους της συναλλαγής τους όταν αγοράζουν προϊόντα με δόσεις. Ιδίως για αγορές με πιστωτική κάρτα, να είναι πάντα ενημερωμένοι για τους όρους και τις προϋποθέσεις της συγκεκριμένης αγοράς